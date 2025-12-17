HLV Kim Sang Sik: "Tôi mong trọng tài làm việc tốt ở trận chung kết"

HLV Kim Sang Sik trả lời câu hỏi của Dân trí về ngôi sao Thái Lan

Xuất hiện trong cuộc họp báo trước trận chung kết, HLV Kim Sang Sik ghi nhận nỗ lực từ các học trò: "Tấm vé vào chung kết SEA Games 33 là thành quả tổng hòa từ sự cổ vũ của người hâm mộ Việt Nam cùng nỗ lực, hy sinh của các cầu thủ U22 Việt Nam.

Tục ngữ Việt Nam có câu 'Có công mài sắt, có ngày nên kim'. Toàn đội U22 Việt Nam đã nỗ lực rèn luyện, phấn đấu trong một thời gian dài, nên tôi hy vọng vào một kết quả tốt trong trận chung kết với Thái Lan ngày mai".

HLV Kim Sang Sik trả lời họp báo sáng 17/12 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trước câu hỏi của phóng viên Dân trí về đánh giá trình độ tiền đạo số 9 Yotsakorn Burapha, chiến lược gia người Hàn Quốc nhận xét: "U22 Thái Lan có tổ chức tốt và có nhiều cầu thủ có năng lực cá nhân, thể chất, tốc độ tốt.

Tiền đạo Yotsakorn Burapha trong giải đấu này đã nhiều lần ghi bàn bằng nhiều cách đa dạng, nên chúng tôi cũng cần phải để ý. Hậu vệ Lý Đức và toàn thể hàng thủ cần phòng ngự tốt thì chúng tôi mới có thể có kết quả tốt. U22 Việt Nam sẽ nỗ lực chuẩn bị để có trận đấu hoàn hảo".

HLV Kim Sang Sik nói thêm về công tác trọng tài trước cuộc so tài ngày mai: "Trận chung kết SEA Games 33 rất quan trọng với cả hai đội. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cầu thủ hai đội thi đấu an toàn, không gặp chấn thương.

Vai trò của trọng tài là cũng quan trọng không kém, tôi mong các trọng tài sẽ làm việc tốt để bảo vệ các cầu thủ và tạo điều kiện để hai đội chơi một cách công bằng, để trận đấu ngày mai có thể diễn ra một cách trọn vẹn nhất".

U22 Việt Nam tự tin trước màn đọ sức với U22 Thái Lan (Ảnh: Hải Long).

Vào lúc 19h30 ngày 18/12 trên sân Rajamangala (Bangkok), U22 Việt Nam bước vào trận tranh HCV bóng đá nam SEA Games 33 với chủ nhà U22 Thái. Đây là màn so tài giữa hai đội bóng toàn thắng ở giải đấu năm nay.

U22 Việt Nam thắng Lào 2-1, Malaysia 2-0 ở vòng bảng, đánh bại U22 Philippines 2-0 ở bán kết. Chủ nhà U22 Thái Lan cũng ấn tượng không kém, họ thắng Timor Leste 6-1, Myanmar 2-0 trước khi đánh bại U22 Malaysia 1-0 ở bán kết.

Đây là lần đầu tiên HLV Kim Sang Sik so tài cùng đồng nghiệp Thawatchai. Chiến lược gia người Hàn Quốc đứng trước cơ hội làm nên lịch sử khi trở thành HLV bóng đá Việt Nam đầu tiên vô địch cả AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games.