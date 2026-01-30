Bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế sau 6 năm lẩn trốn ra nước ngoài

Ngày 30/1, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đã bắt giữ thành công Bùi Thị Thu Hồng (SN 1985, trú tại tỉnh Đắk Lắk), đối tượng truy nã quốc tế thuộc diện nguy hiểm về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo hồ sơ điều tra, tháng 12/2018, Bùi Thị Thu Hồng cùng chồng và một đối tượng khác đã tổ chức cho 4 công dân Việt Nam (3 người trú tại thành phố Huế và 1 người trú tỉnh Nghệ An) xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, sau đó trốn ở lại Hoa Kỳ để lao động bất hợp pháp.

Công an thành phố Huế bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã quốc tế (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng thời điểm trên, Hồng còn tổ chức cho 2 công dân trú tại TPHCM và tỉnh Vĩnh Long trốn sang Hàn Quốc để ở lại làm việc trái phép.

Đến giữa tháng 9/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đã quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Thu Hồng cùng 2 đồng phạm về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, xảy ra tại huyện Phú Vang cũ.

Trong quá trình điều tra, Bùi Thị Thu Hồng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định Hồng đã xuất cảnh sang các nước châu Âu và châu Mỹ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Sau 6 năm truy tìm, đến ngày 28/1, từ các dữ liệu thu thập được, Công an thành phố Huế xác định Bùi Thị Thu Hồng sẽ về Việt Nam để thăm thân. Đơn vị đã phối hợp các Đồn biên phòng cửa khẩu, công an các địa phương liên quan tổ chức đón lõng, bắt giữ đối tượng.

Khoảng 5h cùng ngày, phát hiện Hồng nhập cảnh về Việt Nam qua một cửa khẩu phụ mới xây dựng tại tỉnh An Giang, các lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Thị Thu Hồng khai nhận, sau khi bỏ trốn ra nước ngoài, đối tượng sinh sống bằng nghề lao động tự do. Đến năm 2022, Hồng sang Campuchia làm phiên dịch cho các tour lữ hành Campuchia - châu Âu, đồng thời làm thêm phiên dịch cho các công ty lừa đảo.