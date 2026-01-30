Madam Pang thưởng lớn cho tuyển Thái Lan trước cuộc đấu với futsal Việt Nam

Để tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò HLV tuyển futsal Thái Lan, Madam Pang đã giữ đúng lời hứa khi công bố mức thưởng 1 triệu baht (hơn 820 triệu đồng) ngay sau khi đội nhà chính thức vượt qua vòng bảng. Đây là phần thưởng cho hai chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Lebanon và 6-1 trước Kuwait.

Trước đó, ngay từ trận ra quân, Madam Pang đã thực hiện cuộc gọi video để động viên tinh thần toàn đội. Sự quan tâm sát sao và "chiêu bài" tâm lý bằng tài chính của vị nữ Chủ tịch quyền lực này một lần nữa cho thấy tham vọng cực lớn của bóng đá Thái Lan tại đấu trường châu Á năm nay.

Madam Pang thưởng nóng cho đội tuyển futsal Thái Lan (Thairath).

Dù cả tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan đều đã có 6 điểm và dắt tay nhau vào vòng 1/8, nhưng cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 31/1 tới vẫn mang ý nghĩa quan trọng. Kết quả trận đấu này sẽ quyết định đối thủ của hai đội ở vòng tứ kết là chủ nhà Indonesia hay Iraq.

Với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn, đội bóng xứ Chùa Vàng chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, phát biểu trước trận đấu, tuyển thủ Sarawut Phonphruet khẳng định "Voi chiến" không có tư tưởng cầu hòa.

"Trận đấu tới gặp tuyển Việt Nam, chúng tôi chắc chắn sẽ chơi với hơn 100% sức lực. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng là đứng đầu bảng. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ", Sarawut Phonphruet phát biểu trong buổi họp báo trước trận.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển futsal Việt Nam cũng đang có phong độ ổn định. Tuy nhiên, việc phải đối đầu với một Thái Lan đang hừng hực khí thế sẽ là bài toán không hề đơn giản cho ban huấn luyện.

Trận đấu vào 15h ngày 31/1 tới không chỉ là cuộc tranh chấp ngôi đầu, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho các chiến binh sao vàng trước khi bước vào những trận đánh quyết định ở vòng loại trực tiếp.