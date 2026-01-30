Alcaraz ngược dòng nghẹt thở, lần đầu vào chung kết Australian Open

Carlos Alcaraz đã ghi tên mình vào trận chung kết Australian Open lần đầu tiên trong sự nghiệp sau một màn trình diễn đầy kịch tính, vượt qua Alexander Zverev trong trận bán kết kéo dài 5 giờ 27 phút, vào chiều 30/1. Tay vợt số một thế giới đã ngược dòng ngoạn mục, đánh bại Zverev (hạng 3 thế giới) với tỷ số 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5 tại Rod Laver Arena, lập kỷ lục trận bán kết dài nhất lịch sử giải đấu.

Alcaraz ăn mừng chiến thắng nghẹt thở trước Zverev (Ảnh: Getty).

Dù gặp vấn đề về thể lực ở vùng đùi trên bên phải từ cuối set ba và bị dẫn 3-5 ở set quyết định, Alcaraz vẫn bùng nổ mạnh mẽ, lật ngược tình thế và đổ gục xuống sân trong niềm hân hoan. Đối thủ của anh trong trận tranh cúp vào chủ nhật tới sẽ là Jannik Sinner hoặc Novak Djokovic.

“Luôn tin tưởng vào bản thân mọi lúc. Tôi luôn nói rằng bạn phải tin vào chính mình, dù đang gặp khó khăn hay trải qua điều gì. Bất kể thế nào, bạn vẫn phải tin tưởng bản thân. Về mặt thể lực, đây là một trong những trận đấu khắc nghiệt nhất trong sự nghiệp ngắn ngủi của tôi", Alcaraz chia sẻ sau trận đấu.

Với chiến thắng này, Alcaraz chỉ còn cách một trận thắng để trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử hoàn tất Career Grand Slam (vô địch đơn nam cả bốn Grand Slam). Tuy nhiên, anh sẽ phải đối mặt với một trong hai đối thủ sừng sỏ: đương kim vô địch hai năm liên tiếp tại Melbourne Park, Sinner hoặc người nắm giữ kỷ lục 10 lần đăng quang Australian Open, Djokovic.

“Tôi thực sự rất hạnh phúc khi lần đầu tiên được chơi chung kết ở Melbourne. Đây là điều tôi theo đuổi và khao khát rất nhiều, cơ hội được chiến đấu vì danh hiệu. Đây là một giải đấu tuyệt vời cho đến lúc này và phong độ của tôi đang tăng lên rõ rệt. Tôi sẽ không thể đứng đây trả lời phỏng vấn nếu không có khán giả. Được thi đấu trước tất cả các bạn là một niềm vinh dự. Cách các bạn tiếp thêm động lực giúp tôi trở lại trận đấu, tôi thực sự biết ơn sự ủng hộ đó”, Alcaraz nói.

Alcaraz đã trải qua trận đấu nhiều cảm xúc trước đối thủ người Đức (Ảnh: Getty).

Theo thống kê, Alcaraz giành tới 78% số điểm trên lưới (35/45) trong chiến thắng tại trận bán kết này. Tay vợt 22 tuổi hiện có thành tích 15 thắng, 1 thua ở các set năm, đồng thời vươn lên dẫn 7-6 trong loạt đối đầu với Zverev. Trong khi đó, thất bại cay đắng hôm nay khiến Zverev (28 tuổi) tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Alcaraz chưa để thua set nào trong năm trận đầu tiên tại Melbourne, tưởng như sẽ duy trì mạch toàn thắng khi dẫn trước Zverev hai set. Kịch tính thực sự bắt đầu ở tỷ số 4-4, 15/15 trong set ba khi Alcaraz bất ngờ gặp vấn đề ở vùng đùi trên bên phải và phải nhờ đến sự chăm sóc y tế. Từ thời điểm đó, Zverev đã tận dụng cơ hội để kéo trận đấu trở lại thế cân bằng.

Zverev tận dụng tốt thời cơ để vùng lên nhưng không thể kết liễu đối thủ (Ảnh: Getty).

Dù chiến thuật chơi tấn công nhằm rút ngắn các pha bóng giúp Alcaraz duy trì tính cạnh tranh, nhưng dường như là chưa đủ. Zverev bẻ game giao bóng ngay đầu set quyết định và, sau khi cứu thành công năm break-point trong ba game giao bóng khác nhau, tay vợt người Đức đã vươn lên dẫn 5-4 và cầm giao bóng để kết thúc trận đấu.

Thế nhưng, màn ngược dòng khó tin của Alcaraz đã xuất hiện. Khi đã di chuyển thanh thoát trở lại, tay vợt người Tây Ban Nha thắng liền 4 game liên tiếp, khiến đối thủ sững sờ và trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử lọt vào chung kết cả bốn Grand Slam. Ở match-point, Alcaraz tung cú thuận tay uy lực, bóng đi thấp về phía Zverev đang lao lên lưới, trước khi ngã ngửa xuống sân trong niềm sung sướng khi cú volley của tay vợt người Đức rơi vào lưới.