Đánh bại Lebanon, tuyển futsal Việt Nam rộng cửa vào tứ kết giải châu Á

Tuyển futsal Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng tại vòng chung kết futsal châu Á 2026 khi giành chiến thắng 2-0 trước Lebanon ở lượt trận thứ hai bảng B, diễn ra chiều 29/1. Kết quả này giúp thầy trò HLV Diego Giustozzi nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết.

Bước vào trận đấu, tuyển futsal Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo khác biệt. Chỉ sau 20 giây bóng lăn, Công Viên đã ghi bàn mở tỷ số trận đấu với pha dứt điểm cận thành chính xác, giúp Việt Nam có khởi đầu thuận lợi và nhanh chóng kiểm soát thế trận.

Cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Lebanon (Ảnh: VFF).

Chỉ 3 phút sau, tuyển futsal Việt Nam tiếp tục khiến đối thủ choáng váng khi Ngọc Ánh ghi bàn nhân đôi cách biệt, nâng tỷ số lên 2–0. Hai bàn thắng sớm giúp Việt Nam thi đấu tự tin, chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu và hạn chế tối đa các pha phản công của Lebanon.

Trong quãng thời gian còn lại, tuyển futsal Việt Nam duy trì lối chơi chắc chắn, tổ chức phòng ngự kỷ luật và không để đối thủ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Lebanon dù nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ của Việt Nam.

Chung cuộc, tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng 2–0, qua đó có thêm 3 điểm quan trọng tại bảng B. Với hai trận toàn thắng, đoàn quân của HLV Giustozzi rộng cửa giành vé vào vòng tứ kết giải futsal châu Á 2026. Nếu ở trận đấu vào chiều nay, Thái Lan không thua Kuwait, tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức đi tiếp khi vẫn còn một lượt trận chưa đấu.