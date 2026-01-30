Bốc thăm knock-out Champions League: Kịch bản tử thần cho Real Madrid, PSG

Lễ bốc thăm vòng play-off và nhánh đấu vòng knock-out Champions League diễn ra vào lúc 18h ngày 30/1 tại Nhà bóng đá châu Âu tại Nyon (Thụy Sĩ). Tới thời điểm này, UEFA đã xác định được 24 đội bóng lọt vào vòng knock-out Champions League.

Real Madrid có thể tiếp tục đối đầu với Benfica ở vòng play-off Champions League. Sau đó, họ có khả năng đụng độ với Man City nếu giành vé đi tiếp (Ảnh: Getty).

8 đội bóng dẫn đầu và giành vé vào thẳng vòng 1/8 Champions League là Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisbon, Man City.

Các đội bóng tham dự vòng play-off (xếp từ thứ 9 đến thứ 24) là Real Madrid, Inter Milan, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, AS Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt và Benfica.

Do có thứ hạng cao hơn nên 8 CLB gồm Real Madrid, Inter Milan, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta và Leverkusen sẽ được xếp vào nhóm hạt giống ở vòng play-off. Họ sẽ được ưu tiên đá trận lượt về trên sân nhà.

Các cặp đấu ở vòng play-off được xác định như sau:

Đội xếp thứ 9 hoặc 10 gặp đội xếp thứ 23 hoặc 24.

Đội xếp thứ 11 hoặc 12 gặp đội xếp thứ 21 hoặc 22.

Đội xếp thứ 13 hoặc 14 gặp đội xếp thứ 19 hoặc 20.

Đội xếp thứ 15 hoặc 16 gặp đội xếp thứ 17 hoặc 18.

Đáng chú ý, vòng knock-out Champions League không có ngoại lệ. Các đội bóng ở cùng quốc gia và từng đụng độ ở vòng bảng vẫn có thể gặp nhau.

Các nhánh đấu ở vòng knock-out Champions League (Ảnh: UEFA).

Vì lý do này, Real Madrid hoàn toàn có thể đối diện với Benfica của HLV Mourinho ở vòng play-off. Trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, Benfica đã xuất sắc giành chiến thắng 4-2 trước Real Madrid để giành vé đi tiếp đầy nghẹt thở.

Benfica xếp thứ 24 ở vòng phân hạng nên sẽ đối đầu với một trong hai đối thủ Real Madrid (thứ 9) và Inter Milan (thứ 10) ở vòng play-off. Đây đều là những đội bóng cũ của HLV Mourinho.

Trong khi đó, đương kim vô địch PSG có thể đối đầu với Monaco hoặc Qarabag ở vòng play-off. Nếu như PSG đối đầu với Monaco, đó sẽ là màn so tài rất thú vị của hai CLB hàng đầu ở giải Ligue 1. Đội bóng thành Paris cũng tiềm ẩn không ít rủi ro khi đụng độ với đại kình địch.

Theo kết quả phân nhánh, Man City sẽ đối đầu với một trong bốn đội bóng là Real Madrid, Inter Milan, Bodo Glimt, Benfica ở vòng 1/8. Tương tự, Barcelona có thể đối đầu với PSG, Newcastle, Monaco, Qarabag ở vòng tiếp theo. Những cặp đấu giữa Man City gặp Real Madrid, PSG gặp Barcelona xuất hiện ngay từ vòng 1/8 hứa hẹn sẽ vô cùng thú vị.

Lễ bốc thăm vòng knock-out Champions League diễn ra vào tối nay hứa hẹn sẽ mang tới nhiều diễn biến khó lường.