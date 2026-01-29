AFC cảnh báo Malaysia nếu sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch gặp tuyển Việt Nam

Tổng Thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul John, khẳng định quyết định của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cho phép tạm hoãn thi hành án phạt với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia cần được tôn trọng.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, cảnh báo Malaysia không nên sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên, vị quan chức người Malaysia cũng lên tiếng cảnh báo đội tuyển Malaysia không nên sử dụng 7 cầu thủ này trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam vì có nguy cơ nhận thêm án phạt từ FIFA.

Ông Windsor Paul John cho biết: “Chúng tôi mới chỉ nhận được thư từ FIFA và hiện chưa có nhiều thông tin cụ thể. AFC đang tiếp tục trao đổi với FIFA để làm rõ chi tiết về việc liệu các cầu thủ này có đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia hay không.

Nguyên nhân là bởi FIFA đã đưa ra một quyết định riêng liên quan đến các trận đấu giao hữu (xử thua Malaysia), dẫn tới sự không thống nhất trong cách hiểu. Vì vậy, chúng tôi cần xem xét kỹ các chi tiết trước khi đưa ra kết luận.

CAS chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Việc hoãn thi hành án có thể hiểu như một dạng tại ngoại, cho phép các cầu thủ tạm thời trở lại sân cỏ”.

Theo ông Windsor, trách nhiệm hiện nay thuộc về FAM, đặc biệt trong việc quản lý các trận đấu quốc tế sắp tới, trong đó có cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup, diễn ra trên sân Thiên Trường (Nam Định cũ) vào ngày 31/3.

“CAS vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng và việc tạm hoãn thi hành án có thể được xem như một hình thức bảo lãnh, cho phép các cầu thủ được thi đấu trở lại trong thời gian chờ đợi. Quyết định cuối cùng nhiều khả năng chỉ được công bố vào tháng 2 hoặc tháng 3,” Tổng thư ký AFC cho biết.

Malaysia gặp nhiều khó khăn trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Getty).

Trước đó, ông Windsor đã tham dự cuộc họp đặc biệt của Ban Chấp hành (Exco) FAM, nơi toàn bộ ban lãnh đạo của tổ chức này đã thống nhất quyết định từ chức ngay lập tức.

Ông cho biết thêm, trước khi báo cáo cuối cùng được gửi tới FAM, AFC sẽ thành lập một nhóm công tác đặc biệt do Phó Tổng Thư ký AFC Vahid Kerdani làm trưởng nhóm, phối hợp cùng các chuyên gia tư vấn để tiến hành đánh giá toàn diện.

“Mục tiêu của chúng tôi là giúp FAM trở thành một liên đoàn vững mạnh hơn trước khi Đại hội được tổ chức,” ông Windsor nhấn mạnh.

Liên quan đến hoạt động điều hành của FAM trong giai đoạn tạm quyền, ông Windsor cho biết AFC đã trao toàn quyền cho Tổng Thư ký và Thủ quỹ FAM trong việc quản lý các vấn đề tài chính.

“Do Ban Chấp hành không còn hoạt động, Điều lệ FAM cho phép Tổng Thư ký và Thủ quỹ đảm nhận trách nhiệm này,” ông nói.