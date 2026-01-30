Tranh sơn dầu vẽ tiền đạo Đình Bắc được đấu giá để giúp đồng hương nghèo

Một bức tranh sơn dầu khắc họa chân dung tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ tài năng mang áo số 7 của U23 Việt Nam, đang được đấu giá nhằm gây quỹ hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn tại xã Yên Trung, quê hương của anh, trong khuôn khổ chương trình “Tết vì người nghèo”.

Theo ban tổ chức, tác phẩm được một họa sĩ hoàn thiện trong một ngày một đêm bằng kỹ thuật sơn dầu truyền thống. Đây là bức tranh sơn dầu duy nhất tính đến thời điểm hiện tại khắc họa chân dung tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Bức tranh sơn dầu chân dung tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, có chữ ký ở góc phải phía trên, được một nghệ sĩ hoàn thiện hơn một ngày (Ảnh: Nguyễn Phê).

Cuộc đấu giá công khai bắt đầu từ 12h ngày 30/1 với giá khởi điểm 10 triệu đồng và sẽ kết thúc vào 16h ngày 31/1. Người trả giá cao nhất trong thời gian quy định sẽ trở thành chủ nhân của bức tranh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Văn Thắng, đại diện gia đình tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, cho biết toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được dùng để hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Yên Trung, giúp những người yếu thế có một cái Tết ấm áp hơn.

“Đây là tình cảm, là sự sẻ chia mà Đình Bắc cùng gia đình mong muốn gửi tới quê hương. Dù bận rộn thi đấu, em vẫn luôn đau đáu hướng về nơi đã nuôi dưỡng mình từ những ngày đầu”, anh Thắng chia sẻ.

Bức tranh được đấu giá nhằm gây quỹ “Tết vì người nghèo” tại quê hương của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bức tranh khắc họa Nguyễn Đình Bắc trong khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng, tự hào khoe màu áo đội tuyển U23 Việt Nam khoác trên mình. Ánh mắt kiên định, một tay nắm chặt, một tay đặt lên ngực áo trên nền lá cờ đỏ sao vàng tung bay thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của cầu thủ trẻ.

Tông màu chủ đạo của tác phẩm là sắc đỏ, biểu trưng cho màu cờ tổ quốc, hòa quyện cùng ánh vàng phía sau, tạo nên không gian nghệ thuật mạnh mẽ, giàu năng lượng.

Hình ảnh quả bóng cùng những nét cọ dứt khoát bao quanh nhân vật chính được sử dụng để khắc họa hành trình vươn lên không ngừng của một tài năng trẻ trưởng thành từ làng quê xứ Nghệ.

“Không dừng lại ở giá trị nghệ thuật, bức tranh còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi toàn bộ số tiền từ cuộc đấu giá sẽ được chuyển thành những phần quà thiết thực dành cho người nghèo, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp hơn cho các gia đình khó khăn tại địa phương”, anh Thắng nhấn mạnh.