Lời nói của HLV Kim Sang Sik giúp U22 Việt Nam “lột xác” trước Thái Lan

Đánh bại Thái Lan 3-2, U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33

Trong trận chung kết SEA Games 33 trên sân Rajamangala vào tối 18/12, U22 Việt Nam đã trải qua trận đấu kịch tính và giàu cảm xúc trước U22 Thái Lan. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik bị đối thủ dẫn trước tới 0-2 sau hiệp 1. Tuy nhiên, sang hiệp 2, U22 Việt Nam đã ghi hai bàn thắng liên tiếp do công của Đình Bắc và Lý Đức.

HLV Kim Sang Sik kêu gọi học trò đứng dậy chiến đấu trong tình cảnh ngặt nghèo (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sang hiệp phụ, U22 Việt Nam đã có được bàn thắng quý hơn vàng ở phút 95 để giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước U22 Thái Lan. Qua đó, “Rồng vàng” đã chính thức trở thành nhà vô địch SEA Games 33.

Sau khi U22 Việt Nam lên ngôi cao nhất, nhiều ngôi sao của đội bóng đã không giấu được niềm hạnh phúc tột độ. Chia sẻ nhanh sau trận đấu, tiền vệ Minh Phúc cho biết: “Chúng tôi đã có thế trận chưa tốt trong hiệp 1 và bị đối thủ dẫn trước 2 bàn.

Toàn đội có phần bị ngợp nhưng chúng tôi đã động viên nhau chiến đấu. Trước trận đấu, cả đội đã hứa với nhau phải giành chiến thắng và giành Huy chương vàng. Chúng tôi cùng bảo nhau rằng nhìn lên khán đài, nơi có những cổ động viên nhiệt thành, mà cống hiến hết mình.

Những sự thay đổi của HLV Kim Sang Sik nhằm đổi mới chiến thuật. Còn tất cả các cầu thủ, ai vào sân thi đấu đều thể hiện tinh thần chiến đấu rất cao. Trong giờ nghỉ giữa giờ, HLV Kim nói rằng trong hiệp 1, U22 Thái Lan ghi được hai bàn thì U22 Việt Nam cũng làm được điều đó trong hiệp 2”.

Trong khi đó, Thanh Nhàn, cầu thủ ghi bàn thắng trong hiệp phụ, giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Thái Lan cho biết: “Trong giờ nghỉ giữa hiệp, HLV Kim Sang Sik đã động viên toàn đội yên tâm thi đấu. Ông ấy nói rằng việc bị dẫn trước 2 bàn không phải là vấn đề lớn. Điều quan trọng là chúng tôi phải nỗ lực chiến đấu”.

Niềm vui của các CĐV Việt Nam trên khán đài sân Rajamangala (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trung vệ Lý Đức chia sẻ: “Cảm xúc của tôi bây giờ rất tuyệt vời. Đây là giấc mơ của tôi và gia đình. Nó đã trở thành sự thật. Khi bị dẫn trước, chúng tôi động viên nhau rằng hãy nhìn lên khán đài nơi các cổ động viên Việt Nam đã đến cổ vũ. Toàn đội tự nhủ phải chiến đấu 100%, phải thắng vì họ, vì con người Việt Nam, vì tất cả mọi người đang dõi theo ở quê nhà”.

Theo thống kê, đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan khi bị dẫn trước 2 bàn. U22 Việt Nam đã cho thấy sự thống trị ở bóng đá Đông Nam Á khi vô địch giải U23 Đông Nam Á và SEA Games trong cùng một năm. Toàn đội sẵn sàng hướng tới chinh phục giải U23 châu Á vào tháng 1/2026.