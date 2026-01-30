Báo Trung Quốc nói gì về bữa tiệc 180 mâm của gia đình cầu thủ Đình Bắc?

Được biết, sau thành công tại giải U23 châu Á với danh hiệu Vua phá lưới, tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc trở về quê nhà Nghệ An, được bà con hàng xóm và đông đảo người hâm mộ chào đón nồng nhiệt.

Ban đầu, gia đình nam cầu thủ dự kiến chuẩn bị khoảng 100 mâm cỗ để tri ân bà con quê nhà luôn đồng hành, chia sẻ cùng gia đình khi Đình Bắc đang thi đấu.

Sau đó, ông Nguyễn Đình Ấp (bố của Đình Bắc) tiết lộ, lượng khách tới chung vui vượt xa dự tính khiến gia đình linh hoạt kê thêm bàn ghế, mâm cỗ để tiếp đón chu đáo hơn.

Từ kế hoạch ban đầu, gia đình đã bổ sung thêm 80 mâm, tổng cộng là 180 mâm để phục vụ hơn 2.000 khách.

Bàn tiệc đãi khách gồm 12 món do gia đình cầu thủ Đình Bắc tổ chức để cảm ơn người hâm mộ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ngay từ đầu giờ chiều ngày 28/1, khu vực bếp nấu liên tục đỏ lửa với hàng chục người tất bật phụ giúp, hỗ trợ sơ chế thực phẩm, bày biện cỗ bàn và lo nước nôi.

Thực đơn mỗi mâm cỗ gồm 12 món mang đậm hương vị ẩm thực xứ Nghệ.

Trong đó bao gồm nhiều món quen thuộc như cá mú hấp xì dầu, tôm chiên hoàng bào, me tươi nhúng mẻ, mực hấp sả, bò ta sốt tiêu đen, lòng sách luộc, rau nhúng, sa lát ngũ sắc, bánh mì, xôi đậu ăn kèm ruốc bông, bánh mướt và món tráng miệng.

Đáng chú ý có món me tươi thu hút sự quan tâm nhờ tên gọi đặc biệt của địa phương. Thực ra đó là món thịt bê tươi nhúng mẻ. Ngoài ra có món bánh mướt cũng là đặc sản của quê hương nam cầu thủ.

Hơn 2.000 người tới tham dự bữa tiệc (Ảnh: Nguyễn Phê).

Câu chuyện về bữa tiệc 180 mâm của gia đình tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc hiện là chủ đề được báo chí và cộng đồng mạng tại Trung Quốc quan tâm.

Các trang tin tại Trung Quốc cũng đưa thông tin về bữa tiệc này với nội dung sau khi hoàn thành hành trình đáng nhớ cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại giải vô địch U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được tiếp đón nồng hậu.

Bài viết trên trang tin 163 nhận định, việc gia đình tổ chức bữa tiệc là minh chứng cho tình cảm nồng ấm giữa người dân tại quê hương với nam cầu thủ.

Cộng đồng mạng Trung Quốc cũng bày tỏ sự ngạc nhiên, hâm mộ trước bữa tiệc được tổ chức quy mô lớn. Tài khoản đến từ Thành Đô (Tứ Xuyên) nhận định, đây là nét văn hóa đáng trân trọng, thêm gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Một tài khoản mạng xã hội có địa chỉ tại Hành Dương (tỉnh Hồ Nam) cho rằng tinh thần đoàn kết của người Việt Nam là điều đáng để học hỏi. Người này cũng so sánh về việc U23 Trung Quốc có thành tích tốt hơn, nhưng không có màn ăn mừng ấn tượng tại quê nhà như U23 Việt Nam.

Một số trang báo khác như Sohu bình luận, chính sự ủng hộ cuồng nhiệt của người hâm mộ quê nhà giúp các cầu thủ như Đình Bắc thi đấu quả cảm suốt giải U23 châu Á.

Truyền thông Trung Quốc ấn tượng với nam cầu thủ U23 Việt Nam (Ảnh: News).

Cùng với đó, một số trang tin khác có những bài viết chia sẻ nhận định riêng về tiền đạo Đình Bắc.

Tác giả bài viết trên trang 163 cho rằng, đội trưởng U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc thi đấu trong thể trạng bị chấn thương nhưng vẫn thể hiện ý chí kiên cường, khả năng săn bàn sắc bén để giành danh hiệu Vua phá lưới - phần thưởng cá nhân cao quý nhất giải.

"Đây không chỉ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cá nhân của anh, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần bóng đá Việt Nam. Đó là việc không khuất phục trước nghịch cảnh, luôn chiến đấu đến giây phút cuối cùng", một phần nội dung bài viết chia sẻ.

Ngoài ra, tác giả bài báo nhận định, đội tuyển U23 Việt Nam đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ tới châu Á. Ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh, chỉ cần ngọn lửa chiến đấu vẫn cháy, các cầu thủ vẫn hoàn toàn có thể tỏa sáng trên sân khấu lớn.

Đó là tinh thần vượt khó, tận dụng tối đa từng khoảnh khắc để tạo nên điều phi thường. Đây cũng là nền tảng quý giá cho tương lai của bóng đá Việt Nam.