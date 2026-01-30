Futsal Việt Nam gặp Indonesia hoặc Iraq ở vòng tứ kết giải châu Á

Sau lượt trận hôm qua (29/1), tuyển futsal Việt Nam đã giành vé đi tiếp sau khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Lebanon. Ở bảng B, đội bóng của HLV Diego Giustozzi có cùng 6 điểm như Thái Lan nhưng kém hiệu số bàn thắng bại.

Futsal Việt Nam giành quyền vào tứ kết giải futsal châu Á (Ảnh: AFC).

Trận đối đầu giữa tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan (15h ngày 31/1) sẽ quyết định trực tiếp ngôi đầu bảng B. Do kém đối thủ hiệu số bàn thắng bại nên tuyển futsal Việt Nam cần phải giành chiến thắng mới chiếm ngôi đầu bảng.

Ở bảng A, hai đội giành vé đi tiếp sẽ được xác định là Indonesia và Iraq. Ở trận đấu hôm qua, Indonesia đã giành chiến thắng với tỷ số 5-3 trước Kyrgyzstan, còn Iraq đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 3-2.

Hiện tại, Indonesia đang đứng đầu bảng A với cùng 6 điểm như Iraq nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Đội bóng xứ vạn đảo chỉ cần kết quả hòa trước Iraq là đứng nhất bảng A.

Theo quy định của AFC, ở vòng tứ kết, các đội nhất/nhì ở bảng A lần lượt gặp đội nhì/nhất ở bảng B. Do đó, tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp một trong hai đối thủ là tuyển futsal Indonesia hoặc Iraq ở vòng tứ kết.

Indonesia có thể là đối thủ của futsal Việt Nam ở giải châu Á (Ảnh: AFC).

Indonesia chính là đội giành tấm Huy chương vàng môn futsal nam ở SEA Games 33 vừa qua, còn tuyển futsal Việt Nam chỉ xếp hạng 4 chung cuộc. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu trực tiếp, tuyển futsal Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng xứ vạn đảo. Trong 7 lần chạm trán trong quá khứ, tuyển futsal Việt Nam thắng 3, hòa 2, thua 2 trước Indonesia.

Trong khi đó, tuyển futsal Việt Nam từng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Iraq trong trận giao hữu vào năm 2021.

Dù giải futsal châu Á 2026 không quyết định tấm vé tham dự World Cup nhưng tuyển futsal Việt Nam rất muốn thể hiện mình sau khi trải qua kỳ SEA Games thất bại khi chỉ xếp thứ 4 chung cuộc.