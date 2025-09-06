Màn trình diễn của Đình Bắc và Văn Trường trước U23 Singapore

Tối 6/9, trên sân Việt Trì (Phú Thọ) đã diễn ra trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore, trong khuôn khổ bảng C vòng loại giải U23 châu Á 2026. Đây là một trận đấu dự kiến sẽ nhọc nhằn với thầy trò HLV Kim Sang Sik, khi U23 Singapore dù yếu hơn nhưng có một lối chơi phòng ngự dày đặc và cực kỳ kỷ luật.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ của chúng ta chủ động cầm bóng áp đặt lối chơi lên các cầu thủ đội khách.

Liên tục là những pha lên bóng từ hai hành lang biên của Khuất Văn Khang và Minh Phúc. Những tình huống này ít nhiều làm chao đảo hàng thủ vững chắc của Singapore.

Phút 18, Khuất Văn Khang tung ra một cú dứt điểm trái phá từ ngoài vòng cấm, tuy nhiên bóng lại đi đúng vào vị trí thủ thành Singapore đã chọn trước.

Đội khách triển khai lối chơi phòng ngự tổng thể, gần như các tình huống cố định đều có sự góp mặt của cả 11 cầu thủ trong vòng cấm.

Ở vòng loại này, Văn Trường là người đeo băng đội trưởng của U23 Việt Nam, anh chơi máu lửa, chủ động cầm bóng điều tiết nhịp độ trận đấu.

Văn Trường là thủ lĩnh tinh thần cho các cầu thủ trẻ, trận đấu này anh cũng được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất.

Bên cạnh Văn Trường, một ngôi sao trẻ khác cũng thi đấu hiệu quả không kém đó là Đình Bắc. Cầu thủ sinh năm 2004 đang dần tìm lại chính mình, anh liên tục có những tình huống tự tin cầm bóng phô diễn kỹ thuật và rất năng nổ khi tham gia hỗ trợ phòng ngự.

Phút 48, Văn Thuận có pha đột phá bên phía cánh trái rồi tung ra một cú dứt điểm uy lực, tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa đến với U23 Việt Nam.

Các tình huống sút xa hay bóng bổng của U23 Việt Nam đều bị hàng thủ của Singapore hoá giải. Đáng tiếc nhất phải kể đến tình huống sút bóng làm rung chuyển khung gỗ của Thanh Nhàn.

Sau nhiều nỗ lực bất thành thì may mắn đã mỉm cười với chúng ta. Phút 79, Phi Hoàng đi bóng xuống biên, anh đưa ra một đường tạt bóng để Văn Thuận bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Aizil Yazid.

Bàn thắng mở tỷ số của Văn Thuận khiến các góc khán đài sân Việt Trì như nổ tung, đây là thành quả xứng đáng sau gần 80 phút nỗ lực của các cầu thủ U23 Việt Nam.

Những phút cuối trận Singapore tràn lên tấn công nhưng không thể có bàn thắng, thậm chí đội trưởng Amir Syafiz của họ phải nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân sau pha phạm lỗi với Đình Bắc. 1-0 là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Với chiến thắng này U23 Việt Nam đã đặt một chân vào vòng chung kết U23 châu Á 2026, khi chúng ta chỉ cần có thêm một điểm là chắc suất đi tiếp. Ở trận đấu cuối cùng, các cầu thủ của chúng ta sẽ gặp U23 Yemen vào 19h ngày 9/9.