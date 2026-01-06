Nữ sinh viên mắc bẫy “du học Úc trong mơ”, được giải cứu trong nhà nghỉ

Ngày 6/1, Công an phường Thanh Khê, Đà Nẵng, thông tin đã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo tinh vi, giải cứu an toàn một sinh viên đang bị các đối tượng xấu khống chế tâm lý, "bắt cóc online" nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 9h30 ngày 4/1, khi chị T. (trú phường Thanh Khê) trong tình trạng hoảng loạn đến trụ sở công an phường trình báo về việc con gái mình là em N. (SN 2006, sinh viên đại học) có dấu hiệu bị lừa đảo và đã cắt đứt liên lạc với gia đình.

Nạn nhân đang làm việc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Thanh Khê).

Ngay lập tức, Công an phường Thanh Khê đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng, khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, lực lượng công an đã xác định được vị trí và kịp thời giải cứu em N. tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Khánh, Đà Nẵng. Thời điểm được giải cứu, N. vẫn đang trong trạng thái hoang mang, bị thao túng tâm lý nặng nề.

Qua làm việc, nạn nhân cho biết đã bị các đối tượng giả danh giảng viên trường đại học, đưa ra thông tin về một chương trình “du học Úc trong mơ”. Các đối tượng yêu cầu N. chuyển tiền để chứng minh tài chính và mở sổ tiết kiệm online phục vụ hồ sơ xin visa.

Khi nạn nhân không còn khả năng đáp ứng yêu cầu về tài chính, các đối tượng tiếp tục gây sức ép, yêu cầu N. vay mượn người thân. Chúng dụ dỗ nạn nhân thuê nhà nghỉ, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình nhằm kiểm soát tâm lý và tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.