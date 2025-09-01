Đình Bắc: U23 Việt Nam sẽ mang niềm vui tới người hâm mộ dịp Quốc khánh 2/9

Theo Đình Bắc, đội tuyển chỉ có ít ngày tập trung nhưng không gặp nhiều khó khăn bởi hầu hết các cầu thủ vừa cùng nhau thi đấu thành công tại giải U23 Đông Nam Á 2025. Ngoài ra, sự góp mặt của tân binh Trần Thành Trung càng tiếp thêm sự hứng khởi.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trả lời phỏng vấn chiều 1/9 (Ảnh: VFF).

“Thành Trung hòa nhập rất nhanh, vui vẻ và đoàn kết cùng toàn đội. Trung là cầu thủ chất lượng và tôi tin sẽ thi đấu tốt trong các trận sắp tới”, Đình Bắc nhận xét.

Chia sẻ về các đối thủ, chân sút của U23 Việt Nam khẳng định cả đội đang tập trung cao độ cho từng trận đấu. “Chúng tôi dành sự tôn trọng tuyệt đối cho cả ba đối thủ. Trước tiên, toàn đội sẽ dồn sự chuẩn bị cho trận mở màn gặp U23 Bangladesh.

Đình Bắc và các đồng đội trong buổi tập chiều 1/9 (Ảnh: VFF).

Tập thể U23 Việt Nam đặt quyết tâm cao nhất, hướng tới kết quả tốt để mang niềm vui đến người hâm mộ, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 của đất nước”, Đình Bắc nói.

Tiền đạo trẻ sinh năm 2004 nhấn mạnh, các cầu thủ đều cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi được thi đấu trong thời khắc lịch sử của dân tộc, đồng thời quyết tâm chiến đấu hết mình để giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Cầu thủ CLB Công an Hà Nội cũng gửi lời nhắn nhủ tới khán giả: “Chúng tôi rất mong người hâm mộ sẽ tới sân Việt Trì để cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh để toàn đội thi đấu thật tốt, đạt mục tiêu đề ra”.

Tối 1/9, đội tuyển U23 Singapore do HLV Firdaus Kassim dẫn dắt đã có mặt tại Phú Thọ. Sau chuyến bay dài khoảng 4 tiếng từ sân bay Changi (Singapore), thầy trò HLV Firdaus Kassim đã được Ban tổ chức địa phương đón tiếp nồng nhiệt, tặng hoa chào mừng và gửi lời chúc thi đấu thành công tại bảng C.

U23 Singapore đã có mặt ở Phú Thọ vào tối 1/9 (Ảnh: VFF).

Để chuẩn bị cho giải đấu, U23 Singapore mang tới 24 cầu thủ, trong đó nhiều gương mặt đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia S-League. Đáng chú ý, đội có sự góp mặt của hậu vệ gốc Nhật Bản Junki Yoshimura, cầu thủ thuộc biên chế CLB Albirex Niigata Singapore.

Dù là đội đến Việt Nam muộn nhất so với U23 Bangladesh và U23 Yemen, U23 Singapore vẫn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi trải qua chuyến tập huấn tại Bồ Đào Nha đầu tháng 8. Đội bóng đến từ Đảo quốc Sư Tử cũng thu được kết quả khả quan ở các trận giao hữu gần đây: hòa U23 Philippines và thắng U23 Malaysia.

Theo kế hoạch, ngày 2/9, U23 Singapore sẽ có buổi tập duy nhất tại sân tập Khu liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ. Thầy trò HLV Firdaus Kassim sẽ đá ra quân gặp U23 Yemen vào lúc 16h ngày 3/9 trên sân Việt Trì.