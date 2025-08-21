Đình Bắc nằm trong nhóm ngôi sao đáng xem ở giải Đông Nam Á

Ở vòng đấu mở màn Cúp C1 Đông Nam Á tối 20/8, CLB Công an Hà Nội (CAHN) phải nhận thất bại đáng tiếc 1-2 trước đại diện của Thái Lan, CLB BG Pathum United. Đình Bắc được HLV Alexandre Polking sắp xếp đá ở vị trí hậu vệ cánh trái ngay từ đầu và để lại được những dấu ấn nhất định.

Đình Bắc lọt top 5 cầu thủ đáng xem nhất ở Cúp C1 Đông Nam Á 2025-26 (Ảnh: Asean Club Championship).

Theo danh sách từ Ban tổ chức công bố trước trận đấu, Đình Bắc là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh trong top những cái tên đáng xem nhất vòng đấu đầu tiên.

Anh sánh vai với những ngôi sao hàng đầu của Đông Nam Á như Faris Ramli (Tampines Rovers), Faisal Halim (Selangor), Arif Aiman (Johor Darul Tazim) và Efrain Rintaro (Shan United).

Đình Bắc là một trong những cầu thủ nổi bật của CLB CAHN tại Cúp C1 Đông Nam Á 2024-25. Anh ra sân 4 trận, ghi 2 bàn vào lưới Buriram United và Lion City Sailors. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 2004 đã phải nghỉ thi đấu kể từ vòng bán kết do chấn thương ngón chân.

Ngay đầu mùa giải 2025-26, tiền đạo trẻ CLB CAHN đã chứng minh bước trưởng thành vượt bậc. Ngay sau khi cùng U23 Việt Nam đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á, nơi anh được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Đình Bắc tiếp tục là người hùng của CAHN ở trận Siêu Cúp Quốc gia.

Phút 90+8, anh tận dụng pha phản công sắc bén, dứt điểm quyết đoán, ấn định thắng lợi kịch tính 3-2 cho CAHN, giúp đội bóng lần đầu trong lịch sử lên ngôi tại Siêu Cúp Quốc gia.

Đình Bắc sẽ cùng CLB CAHN trở lại Việt Nam để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân CLB TPHCM tại vòng 2 V League. Trận đấu diễn ra vào lúc 18h ngày 24/8.