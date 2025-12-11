Màn tranh tài đẳng cấp của Trần Hưng Nguyên với tấm HCV SEA Games thứ 10

Tối 10/12, các nội dung chung kết môn bơi tại SEA Games 33 diễn ra trong bầu không khí đầy kịch tính. Những cuộc đua nước rút quyết liệt cùng màn bứt phá ngoạn mục của các kình ngư khiến đường đua xanh trở nên vô cùng hấp dẫn.

Rất đông khán giả đã phủ kín các khán đài của khu vực hồ bơi trong nhà thuộc Trung tâm Thể thao Quốc gia Huamark (Bangkok).

Trong buổi tối thi chung kết, các kình ngư Việt Nam góp mặt ở nhiều nội dung quan trọng như 200m hỗn hợp cá nhân nam, 100m tự do nam, 200m bướm nữ, 50m ếch nữ… hứa hẹn mang đến những màn tranh tài quyết liệt trên đường đua xanh.

Ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nam, Việt Nam có hai kình ngư góp mặt là Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn, những gương mặt được kỳ vọng mang về huy chương cho đội tuyển bơi.

Với Trần Hưng Nguyên, anh nhanh chóng thể hiện đẳng cấp khi liên tục vượt lên dẫn đầu, gần như không gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ.

Trần Hưng Nguyên xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên với thành tích 2 phút 02 giây 11.

Trần Hưng Nguyên không giấu được niềm vui khi xuất sắc vượt qua các đối thủ, khẳng định đẳng cấp của một trong những kình ngư hàng đầu khu vực.

Đây là tấm HCV thứ 10 trong sự nghiệp SEA Games của anh, đồng thời cũng là tấm HCV thứ 3 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội lần này.

Không chỉ có Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn cũng xuất sắc mang về một tấm huy chương đồng, góp thêm thành tích quý giá cho đội tuyển bơi lội Việt Nam.

Nội dung chung kết 100m tự do nam có sự góp mặt của 2 kình ngư Lương Jeremie Loic Nino và Trần Văn Nguyễn Quốc.

Trần Văn Nguyễn Quốc với thành tích 50 giây 02 đã đem về tấm huy chương đồng, trong khi kình ngư Lương Jeremie Loic Nino về đích ở vị trí thứ tư.

Ở cự ly 200m nữ bơi bướm, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên giành huy chương bạc, với thành tích 2 phút 12,10 giây. Giành huy chương vàng ở nội dung này là kình ngư chủ nhà Thái Lan Kwanmuang với thành tích 2 phút 11,78 giây.

Đây cũng là tấm huy chương bạc đầu tiên ở nội dung bơi bướm mà Võ Thị Mỹ Tiên giành được tại đấu trường SEA Games, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cô.

Các nội dung thi đấu môn bơi tại SEA Games 33 sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới.

Tính tới hết ngày 10/12, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 4 huy chương vàng tại SEA Games 33, đến từ các môn canoeing, taekwondo, bi sắt và bơi lội.