Anh, Pháp sẵn sàng đưa quân đội tới Ukraine hậu ngừng bắn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer (Ảnh: AFP).

RBC News đưa tin, tối 6/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký tuyên bố ý định 3 bên sau nhiều giờ đàm phán.

Họ cho biết văn kiện này sẽ mở đường cho việc triển khai quân đội Pháp và Anh trên lãnh thổ Ukraine hậu thỏa thuận ngừng bắn giữa Moscow và Kiev.

“Sau một lệnh ngừng bắn, Anh và Pháp sẽ thiết lập các trung tâm quân sự trên khắp Ukraine”, ông Starmer nói.

Thông báo được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh tại Paris do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì, với sự tham dự của hơn 20 nhà lãnh đạo các quốc gia thuộc “Liên minh tự nguyện” ủng hộ Ukraine, cùng với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Jared Kushner.

Hai đại diện của Mỹ cho biết Tổng thống Trump “hoàn toàn ủng hộ” các cơ chế bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Tuy nhiên, lực lượng bộ binh phương Tây dự kiến khó có khả năng trực tiếp giao chiến với quân đội Nga nếu Moscow phát động một chiến dịch quân sự khác vào Ukraine.

Ông Macron làm rõ rằng mục tiêu của lực lượng này là “tạo sự bảo đảm sau lệnh ngừng bắn”, đồng thời lưu ý họ sẽ được bố trí “cách xa rất nhiều so với đường tiếp xúc”.

Hiện chưa có thêm thông tin cụ thể về quy mô hay phạm vi của lực lượng tiềm năng này.

Ông Macron cho biết liên minh cũng đã xây dựng một kế hoạch đảm nhận “các cam kết giám sát ngừng bắn dưới sự lãnh đạo của Mỹ” cũng như “hỗ trợ dài hạn cho lực lượng vũ trang Ukraine, những người đang và sẽ tiếp tục ở tuyến đầu của phòng tuyến”.

Trả lời câu hỏi liệu Mỹ có hỗ trợ các lực lượng châu Âu nếu họ bị tấn công tại Ukraine hay không, ông Witkoff cho hay, các bảo đảm an ninh này là “mạnh mẽ nhất mà bất kỳ ai từng thấy” và được thiết kế để “răn đe mọi cuộc tấn công tiếp theo ở Ukraine, nhưng nếu có tấn công xảy ra thì Ukraine sẽ được bảo vệ”.

Ông nói thêm: “Tổng thống Trump không bao giờ lùi bước trước các cam kết của mình, ông ấy mạnh mẽ vì đất nước Ukraine và vì một thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi sẽ sát cánh với Ukraine để giúp họ tiến tới nền hòa bình”.

Các cuộc đàm phán tại Paris diễn ra trong bối cảnh sự chú ý của chính quyền Tổng thống Trump chuyển từ Ukraine sang Venezuela và Greenland khiến quan hệ Mỹ - châu Âu căng thẳng.

Nhiều câu hỏi tại cuộc họp báo chung sau lễ ký kết xoay quanh việc liệu châu Âu có thể tin tưởng vào các bảo đảm an ninh của Mỹ trong bối cảnh Washington đang “nắn gân” một thành viên khác của NATO bằng hành động quân sự hay không.

Trong khi đó, Điện Kremlin cũng tuyên bố sẽ kiên quyết phản đối việc triển khai bất kỳ binh sĩ NATO nào trên lãnh thổ Ukraine như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào. Ngoài vấn đề an ninh, vấn đề lãnh thổ cũng là một điểm nghẽn nữa trong tiến trình đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine thông qua vai trò trung gian của chính quyền Tổng thống Trump.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết sau các cuộc đàm phán rằng quốc gia của họ sẽ không đóng góp quân đội cho bất kỳ sứ mệnh nào tại Ukraine. Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng quân đội Đức có thể đóng góp cho một lực lượng, nhưng sẽ được triển khai tại các quốc gia láng giềng, chứ không phải bên trong Ukraine.

Cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông lo ngại rằng “không phải tất cả mọi người đều sẵn sàng” cam kết triển khai lực lượng tới Ukraine, đồng thời nhấn mạnh chia sẻ tình báo và chuyển giao vũ khí cũng là những hình thức hỗ trợ then chốt. Tuy nhiên, theo ông, cam kết triển khai lực lượng của Anh và Pháp sẽ là yếu tố thiết yếu để bất kỳ bảo đảm an ninh nào có ý nghĩa thực chất.