Tổng thống Mỹ cảnh báo kịch bản bị đảng Dân chủ tìm cách luận tội

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Bloomberg).

Tổng thống Trump ngày 6/1 cho biết đảng Cộng hòa phải giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, nếu không ông có nguy cơ sẽ bị đảng Dân chủ đưa ra luận tội.

“Các bạn phải thắng bầu cử giữa nhiệm kỳ, bởi vì nếu chúng ta không thắng, thì chuyện sẽ là họ (đảng Dân chủ) sẽ tìm ra một lý do nào đó để luận tội tôi. Tôi sẽ bị luận tội", ông Trump nói tại một kỳ họp kín dành cho các nghị sĩ Cộng hòa ở Hạ viện Mỹ.

Tổng thống kêu gọi các nghị sĩ Cộng hòa thống nhất hơn trong các vấn đề từ chính trị, chăm sóc y tế cho đến cải cách bầu cử, đồng thời quảng bá các chính sách của ông tới công chúng đang bất mãn vì chi phí sinh hoạt tăng cao.

Chương trình nghị sự của chính quyền ông Trump đang bị đặt lên bàn cân trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, khi toàn bộ ghế tại Hạ viện và 1/3 số ghế tại Thượng viện sẽ được bầu lại.

Trong bài phát biểu, ông Trump dự đoán Đảng Cộng hòa sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, nhưng đồng thời cũng bày tỏ lo ngại về tiền lệ lịch sử cho thấy đảng của tổng thống đương nhiệm thường có kết quả không tốt trong bầu cử giữa kỳ.

“Họ nói rằng khi bạn thắng cử tổng thống thì bạn sẽ thua trong bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tôi thật sự mong các bạn có thể giải thích cho tôi biết rốt cuộc điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của công chúng”, ông Trump nói.

Cho đến nay, các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện đã thể hiện sự ủng hộ lớn đối với ông Trump, nhường phần lớn thẩm quyền của Quốc hội về chi tiêu và các vấn đề khác cho chính quyền của ông.

Tuy nhiên, họ cũng đã bắt đầu thể hiện những khác biệt nhất định về quan điểm.

Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát có thể sẽ bỏ phiếu trong tuần này nhằm bác bỏ quyền phủ quyết mà ông Trump ban hành vào tháng 12, vốn đã hủy bỏ các dự án hạ tầng tại Colorado và Florida, dù hiện chưa rõ liệu nỗ lực này có đạt được đa số 2/3 cần thiết hay không.

Trong nhiệm kỳ 2017-2021, ông Trump từng 2 lần bị Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát luận tội, với các cáo buộc lạm dụng quyền lực liên quan đến Ukraine và các sự kiện dẫn tới vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 tại nhà quốc hội.

Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu tuyên trắng án cho ông trong cả 2 lần.