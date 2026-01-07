Nam sinh từng gây sốt mạng bất ngờ công khai phẫu thuật chuyển giới

2 lần chết đi sống lại với các cuộc “đại phẫu” chuyển giới

Ngày 5/1, Châu Nguyễn Tùng Sơn bất ngờ công bố thông tin chuyển giới thành công.

Châu Nguyễn Tùng Sơn sinh ra tại Nghệ An. Năm 2024, khi đang là sinh viên năm cuối Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tùng Sơn đoạt danh hiệu Á vương cuộc thi Sinh viên Thanh lịch.

Ngay sau cuộc thi, nam sinh gây sốt bởi hình ảnh điển trai được lan truyền, “nổi như cồn” trên mạng xã hội.

Châu Nguyễn Tùng Sơn từng đoạt Á vương năm 2024 (Ảnh: T. Sơn).

Được biết không chỉ có giao diện "nam thần", Tùng Sơn có điểm trung bình (GPA) 3,21, điểm rèn luyện 83, đạt loại giỏi. Em cũng tích cực tham gia các hoạt động, nhận dạy thêm, làm MC và mẫu ảnh.

Thế nhưng sau khi tốt nghiệp một thời gian, nam sinh bất ngờ “biến mất”. Sau hơn 3 tháng vắng bóng trên mạng xã hội, Sơn cho biết, mình đã trải qua 3 cuộc “đại phẫu” chuyển giới thành công.

Nam sinh cho hay, hơn 20 năm qua, bản thân đã sống với khát khao tìm kiếm bản ngã. Lớn lên trong thân phận nam giới nhưng ngoại hình và nội tâm nữ tính, Tùng Sơn phải đối mặt với những đau đớn mà chỉ những ai từng sống trong định kiến mới có thể cảm nhận được.

Tùng Sơn trước và sau khi phẫu thuật chuyển giới (Ảnh: M. Hà).

Sau khi tốt nghiệp, nam sinh trải qua những cuộc đại phẫu, không phải để thay đổi vẻ ngoài mà để hòa nhập với chính tâm hồn và thân thể của mình.

Tùng Sơn cho hay, sống là chính mình là một món quà vô giá nên quyết tâm phải phẫu thuật để tìm lại bản thân và gắn bó với cái tên hoàn toàn mới là Châu Thanh Thanh Hà.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí trong diện mạo mới, khác biệt hoàn toàn so với trước đây, Thanh Hà cho hay, khi tỉnh lại đã bật khóc với hình hài của một phụ nữ, khoảnh khắc chờ đợi hơn 20 năm.

“Những ngày chuyển giới, tôi đứng giữa ranh giới sinh tử. Mặc dù vậy, tôi vẫn rất chờ đợi bước vào hành trình này bởi nếu không đi hết, tôi sẽ không thể thấy chính mình.

Ở lần đại phẫu thứ nhất liên quan đến phần dưới, tôi đã phải đau đớn tưởng chết đi sống lại. 5 ngày đầu, tôi không được ăn, chỉ truyền dinh dưỡng.

Có lẽ đây là lần phẫu thuật đau đớn nhất bởi chỉ cần rủi ro, tôi có thể đánh mất sinh mạng. Nhưng tôi chọn nỗ lực, chịu đựng và vượt qua”, Thanh Hà cho hay.

Lần “đại phẫu” thứ 2, Hà thực hiện ca phẫu thuật nâng ngực. Những ngày đầu, Thanh Hà đau đớn, tức ngực, khó thở. Nhưng sau 4 ngày, Thanh Hà có thể đi lại.

Lần thứ 3, Hà được các bác sĩ gọt gồ xương mũi. “Lần này nhẹ nhàng so với hai lần trước, trừ lúc trở trời tôi có chút đau đầu chóng mặt”, Thanh Hà kể.

(Hình ảnh sau phẫu thuật chuyển giới của Châu Nguyễn Tùng Sơn)

Từng bị bạo lực học đường và kỳ thị

Chính vì ngoại hình và tâm hồn khác biệt, từ bé, Thanh Hà thường là nạn nhân của các vụ bạo lực học đường, bị kỳ thị, bắt nạt và những ánh mắt không mấy thân thiện.

Ngay từ bé, việc tiếp xúc và chơi với các bạn nam với Thanh Hà đã rất khó khăn, thường bị bắt ép phải đá bóng, mặc quần áo con trai.

"Tôi từng bị bạo lực học đường. Phía sau các quyển vở của tôi đều bị bạn nam lén vẽ vời, viết ra những lời xúc phạm kì thị.

Tôi nhớ rất rõ một kỷ niệm khiến bản thân tổn thương sâu sắc, có lần yên xe đạp điện bị các bạn giẫm bẩn đầy bùn đất, kèm theo một mẩu giấy dán lên trên với dòng chữ miệt thị “Sơn bê đê”.

Vừa tổn thương, vừa phải gồng mình để vừa vặn với những gì mà xã hội mong đợi, khiến tôi lạc lõng. Nhưng trong sâu thẳm, tôi luôn cảm thấy có một ngọn lửa đang cháy, khát khao được sống thật với chính bản thân”, Thanh Hà tâm sự.

Thanh Hà sau phẫu thuật (Ảnh: Th. Hà).

Từ những áp lực thuở bé, suốt những năm tháng học sinh, sinh viên, sau này, em không cho phép bản thân từ bỏ.

Thanh Hà tập trung học hỏi, rèn luyện và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, xã hội. “Tôi hiểu rằng, không chỉ có sự nghiệp, mà cống hiến cho cộng đồng mới chính là điều làm nên giá trị của một con người.

Bằng những dự án thiện nguyện, những công việc nghệ thuật, tôi đã có thể gửi gắm thông điệp về sự kiên trì, lòng nhân ái và sự dũng cảm trong cuộc sống.

Tôi nỗ lực để trở thành Á Vương Sinh viên Thanh lịch 2024, một danh hiệu không chỉ là sự công nhận vẻ ngoài mà còn là sự thừa nhận về bản lĩnh, sự kiên cường, và khát vọng vươn tới những giá trị nhân văn”, Thanh Hà nói.

Chia sẻ thêm với phóng viên, Thanh Hà cho hay, khi quyết định chuyển giới, những tưởng gia đình sẽ kịch liệt phản đối nhưng thật bất ngờ, bố mẹ khuyên con cân nhắc kỹ, sao cho bản thân vui vẻ và sống có ích mới là điều quan trọng nhất.

Sắp tới Hà vẫn tiếp tục với vai trò đại sứ cho nhiều tổ chức sinh viên và dự án thiện nguyện. Đồng thời, sẽ quay lại mạnh mẽ hơn trong các hoạt động cộng đồng và mong tiếp tục tiến xa hơn trong các cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới.