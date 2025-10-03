Chuyên gia: “U23 Việt Nam không thể chủ quan trước Kyrgyzstan và Jordan”

Theo kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với đội chủ nhà Saudi Arabia, cùng các đội Jordan và Kyrgyzstan.

Theo cựu Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm, đây là bảng đấu mà đội tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn có thể thi đấu sòng phẳng với hai đội Jordan và Kyrgyzstan, để cạnh tranh vé vào tứ kết. Tuy nhiên, chúng ta không thể chủ quan, nhất là trước các đội bóng Tây Á.

Chiều qua (2/10), ông Dương Vũ Lâm trao đổi với phóng viên Dân trí. Ông Lâm phân tích tình hình của bảng A, cũng như so sánh tương quan sức mạnh của đội tuyển U23 Việt Nam hiện tại, so với các đội trong bảng, cũng như so với chính chúng ta thời điểm tạo nên kỳ tích vào trận chung kết kỳ giải năm 2018.

U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu "chơi được" tại giải U23 châu Á (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Bảng đấu dễ nhất trong khả năng có thể

Ông đánh giá thế nào về bảng đấu của U23 Việt Nam, có phải chúng ta rơi vào bảng đấu dễ tại giải U23 châu Á 2026?

- Về lý thuyết, U23 Saudi Arabia là đội mạnh nhất bảng đấu này. Họ là đại diện của nền bóng đá hàng đầu châu Á, lại có thêm ưu thế sân nhà. Saudi Arabia nhiều khả năng sẽ giành vé đầu tiên của bảng A để vào tứ kết. Chiếc vé còn lại sẽ được cạnh tranh giữa 3 đội U23 Việt Nam, Kyrgyzstan và Jordan.

Trong số này, U23 Jordan là cái tên mà U23 Việt Nam phải đặc biệt chú ý. Các đội bóng Tây Á thường trưởng thành rất nhanh ở lứa tuổi 23. Đầu tiên, họ vốn đã có ưu thế về mặt thể hình, thể lực, tốc độ so với các đội bóng Đông Nam Á.

Tiếp theo, ở lứa tuổi 23, các cầu thủ Tây Á đã được thi đấu chuyên nghiệp khá nhiều, nên họ có sự dày dặn về mặt kinh nghiệm. Nếu cầu thủ U23 Việt Nam mất cảnh giác, chúng ta có thể trả giá khi đối đầu với U23 Jordan. Chúng ta phải có chiến thuật hợp lý, lối chơi hợp lý khi đối đầu với các đội Tây Á dạng này.

Còn về U23 Kyrgyzstan thì sao, họ có phải là rào cản khó vượt với U23 Việt Nam?

- Kyrgyzstan không phải là nền bóng đá quá mạnh tại châu Á. Về mặt tố chất, cầu thủ Kyrgyzstan cũng không có nhiều khác biệt với cầu thủ Việt Nam. Họ không quá cao lớn, không quá tốc độ, nên lối chơi của họ không mang tính “tra tấn” về mặt thể lực với cầu thủ U23 Việt Nam.

Các cầu thủ của HLV Kim Sang Sikj sẵn sàng hướng về VCK giải châu lục (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Dĩ nhiên, chuyện thắng được Kyrgyzstan hay không tại giải U23 châu Á sắp tới còn phụ thuộc vào chính chúng ta nữa. Phong độ, thể lực của U23 Việt Nam trong quá trình giải đấu diễn ra phải thật tốt.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng việc U23 Việt Nam nằm chung bảng với U23 Jordan, hay Kyrgyzstan vẫn đỡ hơn nhiều so với việc phải chung bảng với các đội như Nhật Bản, Iran, UAE, những đội về lý thuyết có thể chung bảng với U23 Việt Nam, trước giờ bốc thăm.

Chuẩn bị khác hẳn so với vòng loại

Ông nhiều lần nói về thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam trước VCK giải U23 châu Á, yếu tố này quan trọng đến mức nào, thưa ông?

- Cực kỳ quan trọng, tính chất của VCK khác hẳn với vòng loại diễn ra hồi đầu tháng 9. Ở VCK, hầu hết các đội là những đội mạnh, không có trận đấu dễ dàng ở VCK. Hơn nữa, mật độ thi đấu khá dày, đòi hỏi U23 Việt Nam phải có thể lực tốt, phải dẻo dai để trải qua việc thi đấu nhiều trận trong thời gian ngắn ngày.

Chúng ta đã thấy U23 Việt Nam vất vả như thế nào khi đối đầu với U23 Yemen ở vòng loại. Ở VCK, hầu hết các đội đều mạnh hơn so với Yemen, về thể lực, về kỹ thuật, nên đội tuyển U23 Việt Nam phải sẵn sàng cho những trận đấu còn khó hơn nhiều so với trận gặp Yemen tại vòng loại.

Ở vòng đấu bảng, Saudi Arabia và Jordan có lối đá mạnh mẽ, không ngại va chạm. Nếu qua được vòng bảng, có thể U23 Việt Nam sẽ chạm trán các đội như Iraq, Iran, Australia, Hàn Quốc, Uzbekistan, cũng là các đội rất nhanh và rất khỏe, chơi không ngại va chạm. Nếu không đủ thể lực, chúng ta sẽ không theo kịp tốc độ của các đội này, chứ chưa bàn đến vấn đề kỹ thuật hay chiến thuật.

Các cầu thủ trẻ cần được chuẩn bị thể lực tốt trước VCK U23 châu Á (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Việc VCK giải U23 châu Á (từ ngày 7/1 đến 25/1/2026) diễn ra ngay sau SEA Games 33 (từ ngày 9/12 đến 20/12 năm nay) liệu có ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ U23 Việt Nam?

- Thật ra điều này không phải là chuyện xa lạ đối với giới bóng đá chuyên nghiệp. Nếu HLV biết cách điều chỉnh, cũng như biết xoay tua đội hình một cách linh hoạt, điều này sẽ không phải là vấn đề lớn.

Bóng đá Việt Nam hiện có đủ nguồn cầu thủ trẻ để thực hiện việc xoay tua đội hình này. V-League đang có nhiều cầu thủ trong lứa tuổi 23, đủ sức khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam ở hai giải đấu quan trọng trước mắt gồm SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Các cầu thủ trẻ của chúng ta được nhiều CLB trong nước tạo điều kiện để ra sân thường xuyên tại V-League, nên trong thời gian gần đây họ tiến bộ khá nhanh. Hiện tại, việc tập hợp khoảng trên dưới 30 cầu thủ có chất lượng từ khá đến tốt, cho hai giải đấu gồm SEA Games và VCK U23 châu Á, không phải là vấn đề quá lớn với U23 Việt Nam.

Đồng đều không kém thế hệ “Thường Châu tuyết trắng"

Còn nếu so sánh thế hệ hiện tại với đội tuyển U23 Việt Nam từng vào đến trận chung kết giải U23 châu Á 2018, ông đánh giá thế nào về đội bóng hiện nay với đội bóng cùng trang lứa cách đây gần 8 năm?

- So về độ đồng đều, thế hệ U23 Việt Nam hiện tại không kém đội bóng của năm 2018. Duy có điều, năm 2018, đội tuyển U23 Việt Nam năm đó có một vài cá nhân nổi bật hẳn lên so với phần còn lại như Quang Hải, Công Phượng, Đoàn Văn Hậu…

U23 Việt Nam hiện tại khá đồng đều (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Đấy là yếu tố may mắn của thế hệ năm 2018. Thật ra, đội hình U23 năm đó là tổng hợp của hai lứa cầu thủ tài năng kế tiếp nhau, gồm lứa của Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, trung vệ Bùi Tiến Dũng, với lứa của Quang Hải, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, thủ môn Bùi Tiến Dũng…

Điểm may mắn tiếp theo là năm đó một loạt cầu thủ trẻ được tham dự VCK World Cup U20 năm 2017, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, nên những Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đình Trọng đã có sự trưởng thành vượt bậc sau World Cup U20 trước đó một năm.

Có nghĩa là nếu các cầu thủ trẻ càng được thi đấu nhiều ở các sân chơi lớn, họ sẽ càng nhanh tiến bộ?

- Chắc chắn là như vậy. Thế nên, tôi mới nói rằng việc các cầu thủ trong lứa tuổi 23 xuất hiện ngày một nhiều ở sân chơi V-League, là tín hiệu rất tốt cho đội tuyển U23 Việt Nam trước VCK U23 châu Á 2026, hoặc trước nữa là SEA Games 33.

Bên cạnh đó, với một nền bóng đá ở mức chưa mạnh như nền bóng đá Việt Nam, việc liên tục sinh ra những tài năng cỡ Nguyễn Quang Hải là rất khó. Cậu ấy vừa kỹ thuật, vừa tinh quái, có thời điểm thi đấu hay ngang ngửa với giới cầu thủ châu Á, như tại VCK U23 châu Á năm 2018. Một cầu thủ đặc biệt như thế, không phải lúc nào cũng xuất hiện, không phải thế hệ nào cũng có thể có.

Thành ra, chúng ta đừng gây áp lực quá lớn cho các cầu thủ trẻ. Như tôi đã nói, thế hệ U23 Việt Nam hiện nay vẫn có sự đồng đều, chưa kể chúng ta cũng có một Đình Bắc thi đấu khá tinh quái ở tuyến đầu, Thế nên, các cầu thủ trẻ cứ tự tin chơi bóng. Còn nhiệm vụ giúp họ phát triển tốt nhất năng lực cá nhân, phát huy tốt nhất năng lực tập thể, sẽ có HLV thực hiện.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!