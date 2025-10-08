Cà Mau dự chi gần 180 tỷ đồng xây nhà vệ sinh trường học

Ngày 8/10, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau đã có đề án xây dựng và sửa chữa nhà vệ sinh (NVS) tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn đến năm 2027.

Nêu thực trạng NVS, Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết trong những năm qua, mặc dù hệ thống trường học đã từng bước được đầu tư nâng cấp nhưng điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống NVS vẫn còn nhiều bất cập.

Nhiều NVS được xây dựng từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo yêu cầu vệ sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tâm lý học sinh, giáo viên.

Một khu vực vệ sinh của học sinh tại một trường học ở tỉnh Cà Mau (Ảnh minh họa: CTV).

Theo Sở GD&ĐT, sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập các điểm trường lẻ, mật độ học sinh/lớp tăng cao khiến một số NVS trở nên quá tải, không đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Việc thiết kế NVS tại một số trường học trước đây còn bị xem nhẹ, không gắn liền với tổng thể quy hoạch, gây khó khăn trong việc khai thác, cải tạo sau này.

"Việc xây dựng và cải tạo NVS trường học là nhu cầu thiết yếu, cấp bách, để bảo đảm môi trường học tập an toàn, thân thiện, xanh - sạch - đẹp, phù hợp với quy chuẩn hiện hành", Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau xác định rõ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo một trường THCS ở tỉnh Cà Mau cho biết, hiện trường có 3 NVS dành cho học sinh và giáo viên. Các nhà vệ sinh đều thấp, hẹp, đã xuống cấp nhưng chưa được đầu tư nâng cấp.

“Do nền thấp trời mưa nước ngập mất vệ sinh, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe học sinh. Nhà trường mong muốn tỉnh đầu tư xây dựng, sửa chữa sớm các NVS để đảm bảo sạch sẽ, an toàn”, vị lãnh đạo trường bày tỏ.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, hiện các trường có nhu cầu xây mới và sửa chữa 839 NVS. Trong đó, cần xây mới 188 NVS, sửa chữa 651 NVS.

Tỉnh đưa ra dự tính xây mới mỗi NVS là 350 triệu đồng và sửa chữa là 175 triệu đồng/NVS, với tổng kinh phí gần 180 tỷ đồng (sử dụng từ ngân sách nhà nước, nguồn hợp pháp khác). Tỉnh phấn đấu đến năm 2027 sẽ hoàn thành toàn bộ NVS theo đề án.

Triển khai thực hiện xây mới và sửa chữa NVS, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, giao UBND xã, phường làm chủ đầu tư ở cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; cấp trung học phổ thông giao nhà trường làm chủ đầu tư.

Ông Luân cũng giao Sở Xây dựng ban hành mẫu NVS mang tính tham khảo và có hướng dẫn về quy cách, quy chuẩn kỹ thuật,… để các trường thực hiện theo điều kiện cụ thể.

"Giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng hướng dẫn các cơ sở giáo dục về nghiệp vụ để triển khai thực hiện trình tự, thủ tục xây mới, sửa chữa NVS đảm bảo đúng quy định", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.