CLB Nam Định có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Cúp C2 châu Á

Dù thi đấu trên sân đối phương trong trận đấu chiều nay, nhưng CLB Nam Định vẫn được đánh giá cao hơn so với đội chủ nhà Eastern.

CLB Nam Định (áo trắng) làm khách trên sân của CLB Eastern (Hong Kong, Trung Quốc) vào chiều nay (Ảnh: Lâm Anh).

Bóng mới lăn có 10 phút, đội bóng thuộc V-League đã tạo ra cơ hội săn bàn. Trong pha bóng này, ngoại binh Percy Tau của CLB Nam Định sút bóng rất căng, bóng đi trúng người thủ môn đội Eastern.

Ngay lập tức, một ngoại binh khác của CLB Nam Định là Brenner lao vào sút bồi, nhưng bóng lại đi ra ngoài, bỏ qua cơ hội mở tỷ số cho nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) V-League.

Ở đầu sân bên kia, đội bóng Hong Kong Eastern thi đấu khá rời rạc. Họ không tạo được nhiều tình huống phối hợp gắn bó và không tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành của Nam Định.

CLB Nam Định có chiến thắng thứ hai tại Cúp C2 châu Á (Ảnh: Lâm Anh).

Sang hiệp hai, ưu thế trên sân vẫn nghiêng về phía đội Nam Định. Phút 55, sau nhiều nỗ lực tấn công, đội khách có bàn thắng dẫn trước.

Thủ môn đội Eastern phát bóng không tốt, bóng đến chân cầu thủ Hansen bên phía đội Nam Định. Cầu thủ này nhanh chân dứt điểm, ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho đội ĐKVĐ V-League.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của CLB Nam Định tại Cúp C2 châu Á mùa này. Họ có 6 điểm sau hai trận, tạm dẫn đầu bảng F. Bảng đấu này có các đội Gamba Osaka (Nhật Bản), Ratchaburi FC (Thái Lan) và Eastern.