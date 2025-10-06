Báo Malaysia nói thẳng về nguy cơ nền bóng đá sụp đổ vì án phạt của FIFA

Hôm nay (6/10) là hạn chót để FAM nộp đơn kháng cáo lên FIFA. Trước đó, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đã buộc tội FAM làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch là Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero trước thềm trận đấu với tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6.

Malaysia có nguy cơ sụp đổ nền bóng đá nếu kháng cáo thất bại án phạt của FIFA (Ảnh: VFF).

Hệ quả, 7 cầu thủ này đã bị đình chỉ tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. Trong khi đó, FAM bị phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng).

Trước tình hình đó, tờ News Straits Time thừa nhận: “Án phạt của FIFA có thể gây tác động tiêu cực, khiến nền bóng đá Malaysia sụp đổ”.

Tờ báo này dẫn lời ông Firdaus Mohamed, cựu Phó Chủ tịch FAM, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Malaysia (PBMM), cho biết mọi phản ứng từ phía FAM cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, gây tổn hại lâu dài cho bóng đá Malaysia.

Vị cựu quan chức này cho rằng FAM cần phải nỗ lực tìm giải pháp tối ưu, bởi hậu quả của vụ việc không chỉ giới hạn ở cấp đội tuyển mà còn lan rộng tới các CLB và đơn vị trực thuộc.

Ông Firdaus Mohamed cho biết: “Tôi tin rằng FAM cố gắng không nhận thêm án phạt bổ sung từ FIFA. Đó là điều chúng ta mong đợi. Khi có án phạt, các hiệp hội bang và đơn vị liên quan cũng bị ảnh hưởng theo”.

Tờ News Straits Time tiếp tục dẫn lời của ông Firdaus Mohamed: “Đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Tôi hy vọng FAM sẽ rút ra bài học sau những gì xảy ra. Tôi không rõ vai trò cụ thể của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và FAM trong vụ việc này, nhưng cuối cùng, FAM với tư cách là cơ quan chủ quản sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Bóng đá Malaysia vừa mới bùng lên nhưng đối diện với nguy cơ sụp đổ vì làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch (Ảnh: FAM).

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Datuk M. Karathu phân tích: “FIFA sẽ không đưa ra án phạt nếu không có bằng chứng chắc chắn. Chúng ta biết FAM sẽ kháng cáo khi có bản án đầy đủ, nhưng rõ ràng cần phải có câu trả lời”.

Theo ông Karathu, con đường đúng đắn là trở về với nền tảng, đó là xây dựng hệ thống đào tạo trẻ, chú trọng giáo dục kỹ thuật và phát triển cầu thủ bản địa.

Ông chia sẻ: “Ngay cả trong những buổi đi dạo buổi sáng, tôi vẫn thấy nhiều em nhỏ chơi bóng rất hay. Nếu được rèn kỹ chiến thuật, khi nào pressing, lúc nào tấn công hay phòng ngự, bóng đá Malaysia hoàn toàn có thể sở hữu những ngôi sao lớn, giống như cách Lamine Yamal của Tây Ban Nha tỏa sáng từ tuổi thiếu niên.

Đã đến lúc FAM phải nghiêm túc nhìn lại. Người hâm mộ, cũng như tôi, cần một lời giải đáp. Malaysia xứng đáng có một đội tuyển quốc gia đủ bản lĩnh để tạo niềm tin và khát vọng chiến thắng”.