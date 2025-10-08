HLV Kim Sang Sik: “Chúng tôi tôn trọng mọi phán quyết của FIFA về Malaysia”

Trước trận đấu với đội tuyển Nepal vào lúc 19h30 tối mai (9/10), trên sân Gò Đậu (TPHCM), HLV Kim Sang Sik của đội tuyển Việt Nam nói: “Trận đấu với Nepal là trận đấu thứ 3 của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Mục tiêu của chúng tôi là giành 3 điểm trong trận đấu này”.

“Đây cũng là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà. Chính vì thế, tôi mong người hâm mộ đến sân đông để cổ vũ cho chúng tôi. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

HLV Kim Sang Sik và Duy Mạnh trong cuộc trả lời họp báo chiều 8/10 tại TPHCM (Ảnh: Giang Lê).

Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về dàn cầu thủ trẻ trong lứa tuổi 23 đang có mặt ở đội tuyển quốc gia vào lúc này, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Tôi sẽ giữ bí mật về chuyện sẽ sử dụng cầu thủ nào ở trận đấu sắp diễn ra, chỉ có thể nói rằng đội tuyển hiện nay có sự kết hợp giữa các cầu thủ kỳ cựu và cầu thủ trẻ”.

“Nhiệm vụ của tôi là tạo ra sự gắn kết giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm với các cầu thủ trẻ, để tất cả các cầu thủ thể hiện tốt nhất trên sân ngày mai. Về phía các cầu thủ trẻ, tôi cho rằng họ sẽ là bệ phóng tốt để bóng đá Việt Nam phát triển vững vàng hơn nữa trong tương lai”, HLV Kim Sang Sik khẳng định.

Một trong những vấn đề được giới bóng đá và người hâm mộ bóng đá Việt nam đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện tại, đó là án phạt của FIFA dành cho đội tuyển Malaysia.

Án phạt này sẽ ảnh hưởng cực lớn để khả năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Các thành viên của đội tuyển Việt Nam dĩ nhiên cũng sẽ chú ý đến các quyết định có liên quan đến đội tuyển Malaysia (cùng bảng F với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại giải châu Á).

HLV Kim Sang Sik lên tiếng: “Đầu tiên, chúng tôi sẽ tập trung tối đa vào việc giành chiến thắng trước đội tuyển Nepal trong trận đấu sắp diễn ra. Còn về phía đội tuyển Malaysia, chúng tôi tôn trọng mọi phán quyết mà FIFA dành cho đội bóng này”.

“FIFA vẫn đang trong quá trình làm việc, tôi chưa rõ họ sẽ đưa ra phán quyết như thế nào với đội tuyển Malaysia. Nhưng dù là phán quyết gì đi nữa, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ chấp nhận. Phần việc của chúng tôi là tập trung giành chiến thắng những trận đấu sắp tới”, vẫn là lời của vị HLV người Hàn Quốc.

Một vấn đề khác liên quan đến chấn thương của các cầu thủ, trong đó có tiền vệ Nguyễn Quang Hải, khiến Quang Hải buộc phải rút lui khỏi đội tuyển ở đợt tập trung lần này, HLV Kim Sang Sik bình luận: “Việc Quang Hải chấn thương khiến tôi rất tiếc. Cậu ấy có kỹ năng cực tốt, với những pha đá phạt và những đường chuyền rất hay”.

“Cái chân trái của Quang Hải có thể tạo ra sự đột biến. Tuy nhiên, tôi tin rằng Hoàng Đức và Thành Long có thể thay thế được vai trò của Quang Hải trong trận đấu ngày mai. Tôi hy vọng Quang Hải sớm bình phục và trở lại đội tuyển trong những đợt tập trung tới”, HLV Kim Sang Sik cho biết thêm.

Xuất hiện trong cuộc họp báo, hậu vệ Duy Mạnh chia sẻ: "Đây là trận đấu rất quan trọng. Tôi và các đồng đội đã chuẩn bị tốt và còn một buổi tập nữa. Tôi mong các cổ động viên đến sân thật đông để cổ vũ. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam.

Về vấn đề thời tiết và khí hậu, chúng tôi đã tập trung được mấy ngày rồi nên cũng đã quen hơn. Thời tiết ở đây khá khác so với miền Bắc. Mặc dù vậy, cầu thủ chuyên nghiệp phải thích nghi. Tôi nghĩ không có trận đấu nào dễ dàng nhưng chắc chắn tôi sẽ động viên toàn đội để cùng nhau giành chiến thắng".