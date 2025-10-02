CLB Công an Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng tại Cúp C2 châu Á

Trận đấu giữa CLB CAHN và Tai Po diễn ra tối nay (2/10), trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Có thực lực mạnh hơn, lại có thêm ưu thế sân nhà, không khó để CLB CAHN gây sức ép liên tục lên phần sân của CLB Tai Po.

CLB CAHN quá mạnh so với CLB Tai Po (Ảnh: CLB CAHN).

Không mất quá nhiều thời gian để CLB CAHN tìm thấy bàn thắng mở tỷ số. Phút 27, tiền vệ Lê Văn Đô đi bóng bên phía cánh phải, trước khi chuyền bóng vào giữa ngoại binh Rogerio Alves.

Tiền đạo của đội chủ nhà nhận bóng rồi dứt điểm, bóng dội vào một hậu vệ Tai Po đổi hướng bay vào lưới, vô tình giúp CLB CAHN ghi bàn dẫn trước 1-0.

Chỉ khoảng 5 phút sau đó, CLB CAHN có tiếp bàn thắng thứ hai. Trong tình huống này, Leo Artur chuyền bóng dọn cỗ cho Rogerio Alves sút bóng cận thành, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking.

Tiền đạo người Brazil Rogerio Alves ghi bàn cho đội chủ nhà (Ảnh: CLB CAHN).

Sang hiệp hai, trận đấu diễn ra rất cởi mở. Đôi bên thay phiên nhau dứt điểm về hai đầu cầu môn. Các cầu thủ CLB CAHN có thêm không ít tình huống thuận lợi để gia tăng cách biệt. Nhưng vẫn như mọi khi, các chân sút của đội CAHN không tận dụng triệt để các cơ hội này.

Mãi đến phút 89, CLB CAHN mới có bàn thắng thứ 3 trong trận. Trong pha bóng này, hai ngoại binh Leo Artur và Alan Grafite phối hợp với nhau, đưa bóng đến chân của Phan Văn Đức. Cầu thủ này dứt điểm chính xác, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho CLB CAHN.

Chiến thắng trước Tai Po giúp đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Mano Polking có 4 điểm sau hai trận. Họ tạm dẫn đầu bảng E. Ở trận đấu còn lại của bảng này, diễn ra tối nay, CLB Macarthur (Australia) thắng CLB Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) 3-0. Macarthur FC mới có 3 điểm, kém CLB CAHN một điểm.