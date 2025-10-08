Bên trong trung tâm giám sát camera AI ghi nhận phạt nguội ở TPHCM

TPHCM đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), vào công tác giám sát và điều khiển giao thông. Trung tâm giám sát và điều khiển giao thông, thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TPHCM, đặt tại đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh), đang vận hành hiệu quả hệ thống này.

Trung tâm này đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như giám sát giao thông, điều khiển đèn tín hiệu, cung cấp thông tin giao thông và hỗ trợ xử lý vi phạm. Điểm nhấn là việc triển khai 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ trọng điểm.

Sau thời gian thử nghiệm, hệ thống camera AI đã chứng minh hiệu quả rõ rệt trong việc ghi nhận các hành vi vi phạm giao thông. Dữ liệu thu thập được sẽ chuyển về trung tâm chỉ huy để lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Các camera AI được bố trí tại nhiều giao lộ huyết mạch như Điện Biên Phủ - Trương Định, Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn, Điện Biên Phủ - Trần Quốc Thảo, Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Thị Minh Khai - Pasteur,... Vị trí đặt camera trước hệ thống đèn tín hiệu giúp ghi nhận chính xác các lỗi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định, và chạy quá tốc độ.

Bên trong trung tâm giám sát, hàng trăm màn hình lớn và hàng chục máy tính hoạt động liên tục. Lực lượng chức năng được chia ca, túc trực 24/7 để theo dõi hệ thống.

Anh Lê Tuấn Kiệt (áo xanh, thứ hai từ phải sang trái), một nhân viên tại trung tâm, chia sẻ rằng sau gần một năm làm việc, anh đã hoàn toàn thành thạo các thao tác trong phòng giám sát.

Hình ảnh từ các camera AI được truyền về trung tâm với độ nét cao, cho phép phát hiện đồng thời nhiều lỗi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, leo vỉa hè, lấn làn.

Ngoài ra, trung tâm còn theo dõi toàn bộ hệ thống camera giám sát giao thông trên khắp thành phố.

Một số camera có khả năng xoay đa chiều, được điều khiển bởi nhân viên trung tâm thông qua bàn điều khiển chuyên dụng, giúp bao quát tình hình giao thông một cách linh hoạt.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để phát triển phần mềm AI có khả năng nhận dạng vi phạm từ dữ liệu camera thường. Mục tiêu là đẩy nhanh quá trình phát hiện và xử lý vi phạm, giảm thiểu công việc thủ công và nâng cao tính minh bạch trong công tác giám sát giao thông, góp phần xây dựng một hệ thống giao thông thông minh và an toàn hơn cho thành phố.