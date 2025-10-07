Báo Đông Nam Á đòi lại công bằng cho tuyển Việt Nam trước Malaysia

Đêm qua, FIFA đã công bố bằng chứng rõ ràng chứng minh Malaysia đã làm giả hồ sơ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero trước trận đấu với tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6.

Tờ Seasia Goal muốn đòi lại công lý cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Trước tình hình đó, báo giới Đông Nam Á đã kêu gọi đòi lại công bằng cho đội tuyển Việt Nam. Tờ Seasia Goal viết: “Công lý cho đội tuyển Việt Nam”.

Trong bài, tác giả nhấn mạnh: “FIFA đã công bố bằng chứng rõ ràng cho thấy Malaysia đã làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch để họ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Sự việc này đã làm hoen ố nghiêm trọng hình ảnh của bóng đá Malaysia cũng như uy tín của bóng đá Đông Nam Á. Điều này cũng khiến người hâm mộ bóng đá Malaysia đau lòng. Họ đã luôn ủng hộ và tin tưởng vào đội tuyển của mình.

Nhưng đội bóng bị ảnh hưởng nhiều nhất là đội tuyển Việt Nam. Họ đã phải thi đấu với 7 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu của Malaysia.

Điều tối thiểu chúng ta có thể làm lúc này là yêu cầu một kết quả công bằng cho đội tuyển Việt Nam, bởi rõ ràng họ đã bị thiệt thòi vì hành vi gian lận của Malaysia.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã được gia hạn thời gian để kháng cáo bằng chứng từ FIFA. Họ có kế hoạch đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Cả FIFA và AFC dự kiến sẽ sớm đưa ra các hình phạt cuối cùng.

Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Getty).

Tất cả người hâm mộ Đông Nam Á hãy cùng nhau lên tiếng đòi công lý cho đội tuyển Việt Nam”.

Trong khi đó, tờ Kompas (Indonesia) viết: “FIFA đã tìm ra gốc gác ông bà của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. FAM đã thiếu kiểm chứng trong quá trình xử lý hồ sơ của những cầu thủ này. Cuộc điều tra bắt đầu ngay sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia khi FIFA nhận được khiếu nại chính thức cho rằng quá trình nhập tịch của Malaysia diễn ra quá nhanh và bất thường”.

Tờ Thairath thừa nhận đây là cuộc điều tra gây chấn động bóng đá Đông Nam Á. Họ khẳng định FAM đã chỉnh sửa hồ sơ của ông bà của 7 cầu thủ nhập tịch để họ sinh ra ở Malaysia. Tuy nhiên, thực tế, những người này sinh ra ở Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan. Đây là hành vi gian dối có hệ thống của FAM.

FAM khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án thể thao (CAS). Quá trình này kéo dài thêm 21 ngày, trước khi phán quyết cuối cùng được tuyên. AFC sẽ dựa vào phán quyết này để đưa ra hình phạt của Malaysia. Họ có thể bị xử thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3 hoặc thậm chí bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.