Nobel Hóa học 2025 vinh danh nghiên cứu về cấu trúc phân tử mới

Chủ nhân giải Nobel Hóa học 2025 từ trái sang: Susumu Kitagawa (Nhật Bản), Richard Robson (Australia) và Omar M. Yaghi (Mỹ) (Ảnh: Nobel).

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 8/10 công bố chủ nhân của giải Nobel Hóa học năm 2025 cho 3 nhà khoa học gồm: Susumu Kitagawa (Nhật Bản), Richard Robson (Australia) và Omar M. Yaghi (Mỹ) “vì đã phát triển các khung hữu cơ - kim loại”.

Ba nhà khoa học đã tạo ra một dạng cấu trúc phân tử hoàn toàn mới. Những cấu trúc do họ phát triển, gọi là khung hữu cơ - kim loại, có các khoang rỗng lớn, cho phép các phân tử tự do đi vào và thoát ra.

Các nhà nghiên cứu hiện đã ứng dụng chúng để thu nước từ không khí sa mạc, loại bỏ chất ô nhiễm trong nước, thu thập carbon, lưu trữ năng lượng sạch.

Năm 2024, giải Nobel Hóa học được trao cho 3 nhà khoa học đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để "giải mã" hầu hết các loại protein, "công cụ hóa học của sự sống".

Nobel là giải thưởng quốc tế do Quỹ Nobel tại Stockholm lập ra từ năm 1901 dựa trên tài sản của Alfred Nobel, nhà phát minh kiêm doanh nhân Thụy Điển.

Giải thưởng được trao thường niên cho những cá nhân và tổ chức có cống hiến nổi bật trong các lĩnh vực Y sinh, Hóa học, Vật lý, Văn học, Hòa bình. Năm 1968, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển lập ra Giải thưởng của Ngân hàng Thụy Điển cho Khoa học kinh tế để tưởng nhớ Nobel, còn gọi là giải Nobel Kinh tế.

Mỗi giải thưởng gồm huy chương, bằng chứng nhận cá nhân và một khoản tiền thưởng không cố định. Từ năm 1901 - 2023, giải thưởng đã được trao 622 lần cho 1002 cá nhân và tổ chức trên thế giới.

Mùa giải năm nay khởi động với giải Nobel Y sinh và Vật lý.

Theo đó, Nobel Y sinh năm 2025 được trao cho 3 nhà khoa học Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell và Shimon Sakaguchi cho công trình nghiên cứu về cách ngăn chặn hệ miễn dịch gây hại cho cơ thể, mở ra cánh cửa mới cho việc điều trị bệnh tự miễn và ung thư.

Giải Nobel Vật lý 2025 vinh danh 3 nhà khoa học John Clarke, Michel H. Devoret và John M. Martinis với hiệu ứng xuyên hầm lượng tử vĩ mô và lượng tử hóa năng lượng trong mạch điện.

Hội đồng Nobel sẽ công bố tiếp giải Nobel Văn học (9/10), Nobel Hòa bình (10/10), Nobel Kinh tế (13/10).