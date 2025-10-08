HLV Kluivert: “Đội tuyển Indonesia không sợ hãi trước Saudi Arabia”

"Chúng tôi không sợ hãi, bởi vì nếu sợ, bạn sẽ bộc lộ điểm yếu của mình và điều đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đối thủ", HLV Patrick Kluivert phát biểu trước thềm trận đấu giữa tuyển Indonesia với Saudi Arabia ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 diễn ra trên SVĐ King Abdullah Sports City vào rạng sáng mai (0h15 ngày 9/10, giờ Việt Nam).

HLV Patrick Kluivert kỳ vọng sẽ giúp tuyển Indonesia làm nên lịch sử khi có hai trận đấu quan trọng với Saudi Arabia và Iraq ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Đội tuyển Indonesia đang nỗ lực giành quyền tham dự World Cup 2026, hai trận đấu với Saudi Arabia và Iraq sẽ quyết định số phận của đội bóng xứ vạn đảo.

Đoàn quân của HLV Patrick Kluivert sẽ mở màn vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á bằng trận đấu với chủ nhà Saudi Arabia của HLV Herve Renard, khi vị trí nhất bảng trong nhóm ba đội sẽ đảm bảo một suất tham dự vòng chung kết ở Bắc Mỹ vào năm sau.

Indonesia không xa lạ gì với Saudi Arabia khi có hai lần đụng độ trước đó với đối thủ tại vòng loại thứ 3, khi có trận hòa 1-1 tại Jeddah vào tháng 9/2024 trước khi giành chiến thắng 2-0 ở Jakarta hai tháng sau đó. Đáng chú ý cả hai trận đấu này đều dưới thời cựu HLV Shin Tae Yong, người đã được thay thế bởi HLV Kluivert vào tháng 1.

Chiến lược gia người Hà Lan kể từ khi đảm nhiệm "ghế nóng" có thành tích không ổn định, khi để thua nặng nề trước Nhật Bản và Australia nhưng lại giành chiến thắng trước Trung Quốc và Bahrain để duy trì giấc mơ dự World Cup 2026 của Indonesia.

Hai trận đấu của tuyển Indonesia với Saudi Arabia và Iraq đều được xem như những trận chung kết (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi hiểu sức mạnh và tiềm lực của Saudi Arabia, đặc biệt là khi họ thi đấu trên sân nhà, nhưng chúng tôi cần phải tập trung. Tâm lý là điều quan trọng nhất, phải bình tĩnh trong những tình huống nóng.

Đội tuyển Indonesia phải chơi hai trận chung kết, nên sự kỳ vọng rất lớn. Tầm quan trọng của trận đấu rất lớn. Chúng tôi đại diện cho một đất nước 280 triệu dân và chúng tôi là đại sứ cho bóng đá.

Điều quan trọng nhất là phải sắc bén trong trận đấu. Chúng tôi sống vì khoảnh khắc này, không chỉ chúng tôi mà tất cả những người ủng hộ chúng tôi đều đang sống vì khoảnh khắc này", HLV Patrick Kluivert nhấn mạnh về tầm quan trọng trận đấu với Saudi Arabia.

Đáng chú ý, cuộc họp báo tại sân King Abdullah cũng chứng kiến HLV sinh năm 1976 nhận những câu hỏi về án phạt của FIFA dành cho Malaysia, liên quan các cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, HLV Kluivert không bàn luận, khẳng định tâm trí đã dồn hết cho trận đấu với Saudi Arabia.

"Tôi chẳng biết gì đâu, và thông tin này cũng không làm tôi hứng thú chút nào. Indonesia đã sẵn sàng thi đấu. Mức độ tập trung của cầu thủ đang rất cao", HLV Kluivert chốt lại.