Căn nhà bốc cháy, 2 vợ chồng ở Lâm Đồng không qua khỏi

Ngày 8/10, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ vụ cháy nhà tại xã Quảng Trực khiến 2 vợ chồng không qua khỏi.

Lực lượng chức năng phun nước khống chế ngọn lửa (Ảnh minh họa: Ngọc Thi).

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát tại căn nhà của ông Q. (56 tuổi, trú tại xã Quảng Trực) vào khoảng 22h ngày 7/10. Hỏa hoạn làm ông Q. tử vong, vợ của ông là bà H. (52 tuổi) bị bỏng nặng, cũng qua đời sau đó tại bệnh viện.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng có mặt xử lý hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Trước khi xảy ra vụ cháy, giữa ông Q. và bà H. có mâu thuẫn.