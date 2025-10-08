Chủ quán nấu 2 tạ xôi cứu trợ người dân Thái Nguyên bị ngập lụt

"Gia đình có người già, trẻ nhỏ trong nhà đang bị ngập sâu mong được cứu gấp", "huyện Phú Bình cũ có rất nhiều nhà bị ngập sâu, ai liên hệ được thuyền cứu hộ giúp người nhà em với ạ"... Hàng loạt lời kêu cứu của người dân ở tỉnh Thái Nguyên được đăng trên mạng xã hội khiến anh Phạm Thanh Tùng (xã Dân Hòa, Hà Nội) không thôi đau đáu.

Cả đêm trằn trọc trước cảnh đồng bào gặp khó khăn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 Matmo, anh Tùng quyết định dừng bán xôi để tập trung làm đồ ăn của nhà rồi gửi đến bà con.

Anh Tùng ngâm gạo nấu xôi (Ảnh: NVCC).

Sáng sớm 8/10, anh ngâm 1 tạ gạo nếp của gia đình để thực hiện nguyện vọng hỗ trợ người dân vùng ngập. Biết được lòng tốt này, một nhà hảo tâm cũng ủng hộ thêm tương đương số gạo trên.

Bên cạnh đó, anh cũng được các chị em hội phụ nữ xã Dân Hòa đến hỗ trợ đóng gói xôi thành phẩm.

Với dụng cụ có sẵn tại nhà, anh Tùng đã miệt mài đứng bếp, canh lửa để đồ được những mẻ xôi dẻo thơm gửi đến tay đồng bào đang lúc gặp hoạn nạn.

"Tôi mở cửa hàng xôi được 2 năm. Có kinh nghiệm nấu xôi thuần thục, tôi tự tay thực hiện toàn bộ công đoạn đồ 2 tạ gạo. Còn lại, các chị em sẽ hỗ trợ đóng gói từng suất xôi thật cẩn thận", anh Tùng chia sẻ.

Mồ hôi lăn dài, ướt đầm cả mặt sau 8 giờ miệt mài nấu nướng, chủ quán cũng hoàn tất số lương thực sẽ được tiếp tế. Những hộp xôi được đóng gói cẩn thận, xếp ngay ngắn vào từng thùng xốp để vận chuyển đến Thái Nguyên trong chiều nay.

Người dân địa phương cùng đến hỗ trợ đóng gói suất ăn gửi đồng bào vùng lũ (Ảnh: NVCC).

Ngoài hàng nghìn suất xôi mà anh Tùng chuẩn bị, rất nhiều người dân khác cũng gửi nhu yếu phẩm cần thiết đến vùng ngập lụt như mì tôm, nước uống...

Gần 17h cùng ngày, chiếc xe tải chứa đầy những nhu yếu phẩm cần thiết do người dân Hà Nội chuẩn bị vội thẳng tiến về tỉnh Thái Nguyên.

Nhớ lại 1 năm trước, do ảnh hưởng của bão Yagi, nhóm thiện nguyện của anh Phạm Thanh Tùng cũng đã chung tay tổ chức nấu xôi liền 1 tuần, kêu gọi người dân ủng hộ nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ người dân vùng ảnh hưởng ở Yên Bái.

Năm nay, trước ảnh hưởng của cơn bão, anh lại tiếp tục hành trình thiện nguyện để san sẻ, làm vơi đi một phần khó khăn của người dân vùng ngập lụt, đúng với tinh thần "lá lành đùm lá rách" của dân tộc.

Những suất xôi được đóng gói kỹ lưỡng (Ảnh: NVCC).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo), trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 250-400mm, có nơi trên 500mm như: xã Hóa Thượng 561,8mm; Sông Cầu 524,8mm; Đồng Quang 480,4mm; Quan Triều 432,8mm; Nam Hòa 478,4mm, Tràng Xá 422,8mm...

Mưa lớn gây ngập lụt vượt mức lũ lịch sử. Mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 1h ngày hôm nay là 29,9m, đạt đỉnh lũ.

Mưa lớn đã gây ngập lụt tại hàng chục xã, phường của tỉnh như: Nam Cường, Đồng Phúc, Chợ Rã, Ba Bể, Na Rì, Côn Minh, Xuân Dương, Trần Phú, phường Bắc Kạn, phường Đức Xuân, Vĩnh Thông, Cẩm Giàng, Yên Bình, Thanh Thịnh...