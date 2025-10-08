Lũ sông Cầu vượt đỉnh lịch sử, CSGT Hà Nội hỗ trợ di tản dân vùng hạ lưu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rạng sáng 8/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) đạt đỉnh 29,9m, cao hơn báo động 3 là 2,9m và vượt mức lũ lịch sử năm 2024 do bão Yagi gây ra là 1,09m. Dự báo lũ tiếp tục gây ngập lụt diện rộng tại khu vực hạ lưu.

Lực lượng CSGT Hà Nội hỗ trợ di dời người dân vùng hạ lưu sông Cầu (Ảnh: Ngọc Tiến).

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã phối hợp với UBND xã Trung Giã (TP Hà Nội), lực lượng công an, quân đội và dân quân tự vệ tổ chức di dời, sơ tán người dân tại thôn An Lạc, xã Trung Giã (khu vực hạ lưu sông Cầu) đến nơi an toàn.

Nhiều người già được cảnh sát hỗ trợ di tản sớm (Ảnh: Ngọc Tiến).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện chuyên dụng, xuồng máy, xe tải cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ di chuyển người, tài sản của nhân dân. Đến 12h cùng ngày, các đơn vị đã sơ tán 15 hộ dân với 50 người, trong đó có nhiều người già và trẻ nhỏ.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cho biết, mực nước sông Cầu đang tiếp tục dâng cao, đơn vị duy trì lực lượng thường trực 24/24 giờ để hỗ trợ người dân, không để xảy ra thiệt hại về người.