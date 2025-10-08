Báo Indonesia: "Chủ nhà Saudi Arabia gây bất lợi cho thầy trò Kluivert"

Indonesia đang đối mặt với thử thách rất lớn ở bảng B vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội bóng của HLV Kluivert được nhận định là đội có điều kiện di chuyển khó khăn nhất, khi phải thường xuyên đi lại trên quãng đường dài từ khách sạn đến sân tập.

Đặc biệt, khoảng cách đến sân thi đấu chính là King Abdullah Sports City lên tới 40km, được xem là bất lợi lớn cho thể lực của các cầu thủ.

Truyền thông Indonesia chỉ ra khó khăn của đội nhà trước trận đấu vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á (Ảnh: Getty)

Trong khi đội tuyển Indonesia đang chật vật với những chặng đường di chuyển mệt mỏi, chủ nhà Saudi Arabia lại có sự chuẩn bị tốt hơn nhờ lợi thế sân nhà.

Theo tờ CNN Indonesia, Saudi Arabia hoàn toàn không phải tốn thời gian di chuyển hàng giờ để tham dự các trận đấu vòng loại, tạo ra sự đối lập rõ rệt và được đánh giá là một lợi thế "không công bằng".

Việc phải di chuyển quãng đường xa hơn các đối thủ, trong khi thời gian giữa hai trận đấu chỉ là vỏn vẹn 72 tiếng (bao gồm cả thời gian sau trận, hồi phục và thi đấu trở lại), đã khiến đội tuyển Indonesia chịu sức ép cực lớn.

Thầy trò HLV Kluivert đang phải "chạy đua" với thời gian để đảm bảo thể lực, vượt qua bất lợi di chuyển trước trận đấu quan trọng.

Truyền thông Indonesia đồng loạt bày tỏ sự tức giận và chỉ trích gay gắt ban tổ chức nước chủ nhà Saudi Arabia. Các tờ báo cho rằng, Saudi Arabia đã cố tình gây bất lợi về điều kiện di chuyển nhằm mục đích khiến đội bóng xứ vạn đảo mất sức và suy yếu thể lực ngay trước trận đấu mở màn mang tính sống còn tại vòng loại thứ tư.

Bên cạnh đó, tờ CNN Indonesia cũng tỏ ra khó hiểu khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) từ chối thay đổi trọng tài người Kuwait, Ahmed Al-Ali bắt chính trận đấu.

Tờ báo này cho rằng vị trọng tài 41 tuổi luôn đem đến những quyết định bất lợi cho đội bóng xứ vạn đảo trong những trận đấu gần đây, đặc biệt là ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trọng tài Ahmed Al-Ali được lựa chọn là người bắt chính trận đấu giữa Indonesia và Saudi Arabia (Ảnh: Getty).

Tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, 6 đội được chia thành hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Theo thể thức này, chỉ có đội xếp đầu mỗi bảng mới giành được vé trực tiếp tham dự vòng chung kết tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè năm sau.

Các đội nhì bảng vẫn còn cơ hội qua vòng play-off châu Á và play-off liên lục địa, trong khi đội xếp cuối cùng mỗi bảng sẽ bị loại.

Theo Opta, đội tuyển Indonesia có cơ hội thấp nhất trong 6 đội tuyển khu vực châu Á đang góp mặt ở vòng loại thứ tư. Đoàn quân HLV Kluivert sẽ phải vượt qua đội chủ nhà Saudi Arabia vào 0h15 ngày 9/10 sau đó là thử thách mang tên Iraq vào ngày 12/10 để thực hiện hóa giấc mơ dự World Cup 2026.