Các tờ báo nổi tiếng thế giới khẳng định tuyển Malaysia gian lận trắng trợn

Vụ việc FIFA buộc tội FAM làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ là Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero đã nhận được sự quan tâm của nhiều tờ báo lớn trên thế giới.

Các tờ báo lớn trên thế giới cho rằng Malaysia đã gian lận trắng trợn (Ảnh: VFF).

Tờ Sky Sports (Anh) khẳng định: “FAM bị buộc tội làm giả giấy tờ quốc tịch để 7 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài có thể chơi cho đội tuyển quốc gia”.

Ngay lập tức, bài đăng này thu hút được sự chú ý đặc biệt từ nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới. Họ đã lên tiếng chỉ trích FAM có động thái “đáng xấu hổ”.

Một tờ báo khác của Anh là Sportbible nhấn mạnh: “Đội tuyển Malaysia đã có hành vi gian lận trắng trợn khi dùng giấy tờ giả để nhập tịch 7 cầu thủ”. Tờ báo này viết thêm: “FIFA nhấn mạnh rằng luật cho phép cầu thủ sinh ở nước ngoài thi đấu cho quốc gia nếu bố mẹ hoặc ông bà họ sinh ra ở quốc gia đó nhưng các tài liệu của Malaysia lại không có căn cứ xác thực. Các cầu thủ của họ không hề có ông bà sinh ra ở Malaysia. Thay vào đó, FIFA đã chứng minh những người này sinh ra ở nơi khác”.

Tờ ESPN phiên bản châu Á viết: “Với báo cáo đầy đủ của FIFA vừa được công bố, người hâm mộ có thể hình dung được tính chất nghiêm trọng của vụ việc này. Việc làm giả hồ sơ nhập tịch cho 7 cầu thủ có thể khiến bóng đá Malaysia rơi vào hỗn loạn chưa từng thấy. FIFA đã đưa ra bằng chứng khiến FAM khó lòng chối cãi”.

Malaysia đối diện với nguy cơ nhận án phạt nặng nề từ FIFA và AFC (Ảnh: NST).

Trong khi đó, tờ L'Equipe của Pháp nhấn mạnh: “7 cầu thủ Malaysia đã bị cấm tham gia hoạt động bóng đá. Mặc dù mang quốc tịch Tây Ban Nha, Argentina, Brazil hoặc Hà Lan nhưng các cầu thủ này đã làm giả giấy tờ để thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Một trong số các cầu thủ nhúng chàm là Facundo Garces, người đang khoác áo CLB Alaves ở La Liga.

Malaysia có thể sẽ bị xử thua ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam. FAM cũng đang đối diện với án phạt nghiêm khắc từ FIFA và AFC”.

FAM khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án thể thao (CAS). Quá trình này kéo dài thêm 21 ngày, trước khi phán quyết cuối cùng được tuyên. AFC sẽ dựa vào phán quyết này để đưa ra hình phạt của Malaysia. Họ có thể bị xử thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3 hoặc thậm chí bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.