Các cột mốc trong hành trình vi phạm của Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sau khi bị phát hiện làm giả giấy tờ để nhập tịch cầu thủ, một phần trong chương trình đầy tham vọng nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia. Vụ việc đã gây chấn động làng bóng đá khu vực và quốc tế.

7 cầu thủ của Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận giấy tờ nhập tịch (Ảnh: NST).

Các cột mốc thời gian của vụ việc:

Ngày 19/3: FAM gửi yêu cầu tới FIFA về tư cách của Hector Alejandro Hevel Serrano, dựa trên giấy khai sinh ghi ông nội anh sinh tại Melaka, Malaysia.

Ngày 20/3: FAM tiếp tục gửi yêu cầu tương tự cho Gabriel Felipe Arrocha, với giấy khai sinh ghi bà ngoại anh sinh tại Melaka.

Ngày 24/3: FIFA phản hồi, cho rằng Hector Alejandro Hevel Serrano "có vẻ đủ điều kiện" dựa trên tài liệu nhận được.

Ngày 6/6: FAM gửi yêu cầu về tính đủ điều kiện cho 5 cầu thủ khác: Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo và Jon Irazabal Iraurgui. Mỗi trường hợp đều được hỗ trợ bởi giấy khai sinh của ông bà được cho là sinh ra tại các bang của Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak).

Ngày 6 & 9/6: FIFA tiếp tục gửi thư xác nhận rằng tất cả các cầu thủ còn lại cũng "có vẻ đủ điều kiện" dựa trên tài liệu đã nộp.

Ngày 10/6: Cả 7 cầu thủ này ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam. Malaysia giành chiến thắng 4-0, với các bàn thắng của Figueiredo và Holgado.

Ngày 11/6: FIFA nhận được khiếu nại chính thức về tính hợp lệ của tư cách cầu thủ, nêu rõ khung thời gian nhập tịch và ra mắt quốc tế của họ có vấn đề.

Ngày 22 & 28/8: Sau cuộc điều tra phát hiện ra giấy khai sinh gốc cho thấy ông bà của các cầu thủ sinh ra bên ngoài Malaysia, Ủy ban kỷ luật FIFA chính thức bắt đầu tiến hành thủ tục kỷ luật đối với FAM và cả bảy cầu thủ vì có khả năng vi phạm Điều 22 (làm giả và gian lận).

Ngày 22/9: FAM và các cầu thủ nộp phản hồi chính thức và bản biện hộ lên FIFA, lập luận rằng họ đã hành động một cách thiện chí, dựa trên các tài liệu đã được chính quyền Malaysia xác minh.

Ngày 25/9: Phó chủ tịch Ủy ban kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, đưa ra quyết định cuối cùng trong vụ việc.

Ngày 26/9: Phần có hiệu lực của quyết định (phán quyết và hình phạt) được thông báo chính thức tới FAM và các cầu thủ.

Ngày 6/10: FIFA gửi tài liệu đầy đủ và chi tiết nêu rõ "căn cứ của quyết định" cho FAM và tất cả các bên liên quan khác, giải thích đầy đủ các sự kiện, lý do pháp lý và các lệnh trừng phạt cuối cùng.

Các lệnh trừng phạt được áp dụng:

Ủy ban kỷ luật FIFA đã phát hiện giấy khai sinh do FAM nộp là giả mạo để thay đổi nơi sinh của ông bà các cầu thủ. Kết quả là các lệnh trừng phạt sau đây đã được áp dụng:

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,6 tỷ đồng)).

Bảy cầu thủ bị phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.