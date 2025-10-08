Bóng đá Malaysia có nguy cơ sụp đổ và công bằng cho tuyển Việt Nam

Nền bóng đá Malaysia có nguy cơ sụp đổ

“FAM khẳng định rằng những thông tin được đưa ra trong quyết định của FIFA là không chính xác. Cáo buộc cho rằng các cầu thủ “sử dụng tài liệu giả mạo” là vô căn cứ, vì cho đến nay không có bằng chứng xác thực nào được đưa ra”, đó là tuyên bố thứ hai của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau khi FIFA tung bằng chứng buộc tội cơ quan này làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch.

FIFA đã tung ra bằng chứng phủ nhận việc ông bà của 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero sinh ra ở Malaysia (theo khai báo của FAM). Thay vào đó, những người này đều sinh ra ở nước ngoài.

FIFA đã xác định FAM làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia (Ảnh: FAM).

Từ khi FIFA tuyên án vào ngày 26/9 tới nay, FAM vẫn giữ nguyên quan điểm về sự trong sạch khi cho rằng sai lầm là do "lỗi kỹ thuật". Tuy nhiên, trong cả ba tuyên bố chính thức, cơ quan quyền lực của Malaysia đều không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh sự trong sạch của mình.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, Chủ tịch FAM đang ở đâu? Theo báo giới nước này, ông Joehari Mohd Ayub đã sớm từ chức vào ngày 22/8 vì lý do sức khỏe và nhanh chóng được chấp thuận. Lá đơn từ chức của ông Ayub được gửi đúng vào ngày FIFA thông báo kết quả điều tra sơ bộ và cho FAM cũng như các cầu thủ có liên quan 1 tháng giải trình.

Nói vậy để thấy rằng, nếu FAM thực sự là “bông tuyết trong sạch” thì không có dấu hiệu đáng ngờ tới vậy. Theo chuyên gia Datuk M. Karathu, người có hàng thập kỷ làm việc với bóng đá Malaysia, khả năng kháng cáo của FAM rất thấp. Ông chia sẻ: “FIFA sẽ không đưa ra án phạt nếu không có bằng chứng chắc chắn. Chúng ta biết FAM sẽ kháng cáo khi có bản án đầy đủ, nhưng rõ ràng cần phải có câu trả lời”.

FAM đương nhiên không chịu đầu hàng. Họ sẽ gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban kháng cáo của FIFA, trước khi tìm kiếm thêm hy vọng từ việc nộp đơn lên Tòa án thể thao (CAS). Thậm chí, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) còn cho Malaysia có thời hạn chót là ngày 31/3/2026 (khi vòng loại Asian Cup 2027) mới công bố án phạt.

Tuy nhiên, có cảm tưởng như, FAM đang cố tình kéo dài thời gian để tìm kiếm phép màu, trước khi án phạt được công bố. Bài học nhãn tiền của Timor Leste vẫn còn đó. Đội bóng này sử dụng tới 12 cầu thủ gốc Brazil trái phép từ năm 2011 đến năm 2016. Sau đó, Timor Leste đã bị AFC xử thua tất cả các trận có liên quan, bị cấm dự vòng loại Asian Cup 2023 và không được nhập tịch trong 5 năm. Đương nhiên, nếu Malaysia vi phạm thì họ cần chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận án phạt tương tự. Rất khó có ngoại lệ bởi AFC đã có “án điểm”.

Tờ báo hàng đầu Malaysia, New Straits Times, đã lo lắng về khả năng sụp đổ của nền bóng đá Malaysia khi “án phạt chồng án phạt”. Thậm chí, chuyên gia Datuk Jamal Nasir còn gọi án phạt này là “cơn địa chấn lớn nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia”.

“Các cầu thủ này đã đánh mất khoảng thời gian quý giá trong sự nghiệp. Nghỉ thi đấu 2 tháng đã là vấn đề lớn, huống chi 1 năm? Điều đó có thể hủy hoại cả tương lai nghề nghiệp lẫn tài chính của họ. Các CLB thậm chí có thể kiện FAM”, ông Datuk Jamal Nasir phân tích.

Không chỉ đội tuyển Malaysia, mà các CLB, cầu thủ (có liên quan) đều đối diện với nguy cơ nhận đòn trừng phạt nặng nề. Bóng đá Malaysia có thể sụp đổ (Ảnh: FAM).

Vị chuyên gia này nói về hệ lụy kéo theo: “Nếu xử lý sai, các giải trẻ, giải CLB và các chương trình đào tạo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Hệ lụy không chỉ dừng lại ở đội tuyển quốc gia. Đây là chuyện ở cấp độ quốc tế, ở tầm FIFA. Gian lận là điều không thể dung thứ, nhất là khi cơ quan nhà nước cũng bị liên đới gián tiếp. Bóng đá phải được khôi phục sự trong sạch”.

Ông nhấn mạnh, vấn đề này không chỉ đơn thuần là án phạt hay tiền bạc, mà đã trở thành mối quan tâm của cả quốc gia. “Đây đã là vấn đề mang tầm quốc gia. Cách chúng ta đối phó với tình hình sẽ định hình tiêu chuẩn cho bóng đá Malaysia trong nhiều năm tới”, chuyên gia Jamal Nasir kết luận.

Cần nói thêm rằng, trước khi nhập tịch ồ ạt, bóng đá Malaysia đang ở trong “vùng đen tối”. Từ lâu, các đội trẻ của Malaysia không còn ghi dấu ấn ở quốc tế. Đội tuyển quốc gia Malaysia vừa bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup 2024 và không thể vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Vì lẽ đó, họ chấp nhận đi theo con đường giống như Indonesia, đó là nhập tịch ồ ạt để tăng cường sức mạnh. Thậm chí, họ còn theo đuổi cách làm này một cách bất chấp khi nhập tịch ồ ạt chỉ vài ngày trước trận gặp đội tuyển Việt Nam. Giờ đây, nếu bị chứng minh sai phạm thì Malaysia phải trả giá cho cách làm “ăn xổi” của mình. Khi hy vọng hồi sinh bóng đá Malaysia vừa nhen nhóm, họ có nguy cơ bị đẩy sâu hơn xuống vực.

Tuyển Việt Nam cần được đối xử công bằng sau khi đối diện với 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia (Ảnh: VFF).

Tìm lại công bằng cho đội tuyển Việt Nam

Đó là thông điệp mà tờ Seasi Goal muốn gửi tới các đội bóng Đông Nam Á. Họ nhấn mạnh: “Đội tuyển Việt Nam phải chịu thiệt hại nặng nề nhất khi trực tiếp phải đối diện với sự gian dối tới từ Malaysia. Đã tới lúc, chúng ta cần phải tìm lại công bằng cho “Những chiến binh sao vàng”. Họ xứng đáng với điều đó”.

AFC đang đối diện với sức ép lớn. Họ là cơ quan “cầm cân nảy mực” và trực tiếp đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan tới số phận của Malaysia. Mặc dù Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor Paul, là người Malaysia, nhưng cơ quan này đang chịu nhiều ánh mắt soi xét của các đội bóng khu vực Đông Nam Á cũng như cả thế giới.

Xử lý Malaysia ra sao để đảm bảo tính răn đe, thuyết phục được các đội bóng khác là nhiệm vụ không hề dễ dàng với cơ quan quyền lực của bóng đá châu Á.

Ông Datuk Seri Windsor Paul đã hé lộ về án phạt: “Không chỉ có đội tuyển Malaysia mà CLB Johor Darul Tazim của Malaysia cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị trừ điểm, lần lượt ở vòng loại Asian Cup 2027 và Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) 2025/26.

Do đội tuyển Malaysia và CLB Johor Darul Tazim sai phạm ở các giải do AFC tổ chức, nên cả hai đội này sẽ đối diện với nguy cơ bị trừ điểm theo quy định và quy chế của AFC”.

Đội tuyển Việt Nam cũng đang chờ đợi án phạt của AFC để biết được số phận của mình ở vòng loại Asian Cup 2027. Nếu tỷ số 0-4 được giữ nguyên thì cơ hội dự giải châu Á của chúng ta rất nhỏ bé. Nhưng nếu được xử thắng 3-0 trước Malaysia, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ mở toang cánh cửa dự giải châu Á.

Số phận của đội tuyển Việt Nam phụ thuộc vào án phạt cuối cùng của AFC (Ảnh: Getty).

Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam xứng đáng được đối xử công bằng. Nếu không phải chống đỡ với 7 cầu thủ nhập tịch tới từ châu Âu và Nam Mỹ, “Những chiến binh sao vàng” đã có thể trải qua thử thách dễ thở hơn tới từ Malaysia.

Nhưng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) không thể can thiệp vào cuộc điều tra của FIFA cũng như việc AFC công bố án phạt. Đó đều là hoạt động độc lập của hai cơ quan này. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là chờ đợi (có thể tới tháng 3/2026) và tập trung thi đấu tốt các trận đấu còn lại ở vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có trận lượt về với Malaysia.