HLV Saudi Arabia tự tin thắng dễ dàng Indonesia, giành vé dự World Cup

"Chúng tôi sẽ vượt qua vòng loại thứ 4", HLV Herve Renard phát biểu trước thềm trận đấu giữa tuyển Saudi Arabia với Indonesia ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 diễn ra trên sân King Abdullah Sports City vào rạng sáng mai (0h15 ngày 9/10, giờ Việt Nam).

Chiến lược gia người Pháp từng giúp Saudi Arabia giành vé dự World Cup 2022 ngay từ vòng loại thứ 3 châu Á, nhưng sau đó chuyển sang phụ trách đội tuyển nữ Pháp.

HLV Herve Renard lạc quan trước khả năng giành vé dự World Cup 2026 của Saudi Arabia (Ảnh: Getty).

Đến tháng 10/2024, Renard được mời trở lại dẫn dắt Saudi Arabia để thay thế Roberto Mancini. Dù vậy đội tuyển Saudi Arabia không lặp lại thành tích như 4 năm trước mà phải bước vào vòng loại thứ 4 để cạnh tranh tấm vé dự vòng chung kết ở Bắc Mỹ vào năm sau với 2 đối thủ là Indonesia và Iraq.

“Về mặt kỹ thuật, chúng tôi đang đi đúng hướng. Chúng tôi đã có một chuyến tập huấn ở châu Âu trong kỳ nghỉ vừa qua. Nhưng ngày mai sẽ là một trận đấu khác và mọi người đều hy vọng giành quyền tham dự World Cup. Tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ cống hiến hơn 100% sức lực để giành quyền tham dự World Cup.

Tôi đến đây một năm trước và mục tiêu là giành tấm vé trực tiếp, nhưng điều đó đã không thành hiện thực vì chúng tôi cần cải thiện ở nhiều khía cạnh. Chúng tôi đã có những tiến bộ tốt kể từ Cúp Vùng Vịnh, và chúng tôi phải chứng minh điều đó trên sân cỏ bởi vì sự thật luôn xuất hiện trên sân cỏ", HLV Renard bày tỏ.

Saudi Arabia đặt mục tiêu đánh bại Indonesia trong nỗ lực giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Chiến lược gia người Pháp cũng xác nhận rằng gần một nửa đội hình đã thay đổi kể từ lần chạm trán gần nhất với Indonesia, thể hiện cam kết giúp tuyển Saudi Arabia ngày càng mạnh hơn.

"Chúng tôi đã có những bước tiến về mặt kỹ thuật, và ngày mai chúng ta sẽ xem liệu mình đã phát triển đủ chưa", Renard khẳng định.

Khi được hỏi về sự vắng mặt của các cầu thủ chủ chốt trong đội hình Indonesia, nhà cầm quân 57 tuổi nhấn mạnh: "Chúng tôi đang tập trung vào bản thân và những gì cần làm trong tuần này. Hãy thi đấu trước đã rồi chúng ta sẽ nói chuyện đấy sau".

Đáng chú ý, hậu vệ người Saudi Nawaf Boushal cũng bày tỏ sự lạc quan tương tự khi tuyên bố: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu. Với sự ủng hộ của người hâm mộ, chúng tôi muốn giành trọn ba điểm".

Ở vòng loại thứ 4, 6 đội tuyển cạnh tranh cho hai tấm vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup ở Bắc Mỹ vào năm sau. Saudi Arabia ở bảng B cùng với Indonesia và Iraq, trong khi Qatar, UAE và Oman ở bảng A.

Các đội trong mỗi bảng sẽ đấu với nhau một lần, và đội nhất bảng sẽ giành được một suất tham dự World Cup 2026. Các đội nhì bảng sau đó sẽ đối đầu nhau qua hai lượt trận, đội thắng sẽ giành quyền vào vòng play-off liên châu lục.