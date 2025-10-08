Báo chí thế giới dự đoán kết quả trận Indonesia gặp Saudi Arabia

* Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Indonesia và Saudi Arabia vào lúc 0h15 ngày 9/10 trên sân King Abdullah Sport City.

Vào lúc 0h15 đêm nay (9/10), Indonesia sẽ bước vào trận đấu quan trọng với Saudi Arabia ở vòng loại thứ 4 World Cup. Đoàn quân của HLV Kluivert đặt quyết tâm cao sẽ giành ngôi đầu bảng để tham dự World Cup.

Indonesia đã thắng 1, hòa 1 trong hai lần gần nhất chạm trán với Saudi Arabia (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, nhiều tờ báo trên thế giới lại không đánh giá cao khả năng chiến thắng của Indonesia, nhất là khi họ phải thi đấu trên sân của Saudi Arabia.

Tờ Sport Mole (Anh) bình luận: “Indonesia từng tạo nên bất ngờ khi đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 2-0 trong lần chạm trán gần nhất hồi tháng 11/2024. Đó là chiến thắng đầu tiên của họ trước "Chim ưng xanh" trong lịch sử đối đầu.

Dù vậy, thống kê tổng thể vẫn nghiêng hoàn toàn về phía Saudi Arabia. Họ đã giành 11 chiến thắng sau 14 trận đối đầu với Indonesia.

Ở chiều ngược lại, Saudi Arabia là khách quen ở các kỳ World Cup khi liên tục xuất hiện ở các giải đấu gần đây. Nếu như không thể tới Mỹ, Canada và Mexico, bóng đá Saudi Arabia sẽ chịu cú sốc lớn.

Đây sẽ là một trận đấu khó đoán, bởi Indonesia đã cho thấy họ có khả năng đánh bại Saudi Arabia. Tuy nhiên, với bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn, nhiều khả năng đội bóng Tây Á sẽ biết cách giành trọn 3 điểm quan trọng”.

Tờ Sport Mole dự đoán Indonesia sẽ thất bại với tỷ số 1-2 trước Saudi Arabia trong trận đấu này.

Indonesia phải đối diện với thử thách cực đại khi làm khách trên sân của Saudi Arabia (Ảnh: Getty).

Tờ Khel Now (Ấn Độ) nhấn mạnh: “Indonesia sẽ bước vào trận đấu gặp Saudi Arabia với sự tự tin cao độ khi thắng 1, hòa 1 trong hai trận gần nhất gặp đối thủ này. Màn trình diễn ở vòng loại thứ ba cho thấy Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) không hề tầm thường.

Trong khi đó, Saudi Arabia gần như bị đẩy vào thế chân tường khi phải bước vào vòng loại thứ 4 World Cup. Họ hứa hẹn sẽ phản kháng mạnh mẽ để giành vé dự World Cup”.

Tờ Khel Now cũng dự đoán Indonesia chịu thua với tỷ số 1-2 trước Saudi Arabia.

Một tờ báo khác là Football Whispers cũng cho rằng Indonesia có thể làm khó Saudi Arabia nhưng không đủ đẳng cấp để tạo nên bất ngờ trên sân của đối thủ. Tờ báo này cũng dự đoán Indonesia thua 1-2 trước Saudi Arabia.

Báo giới Indonesia tự tin vào khả năng đội nhà tạo nên bất ngờ. Tờ Bola dự đoán Indonesia giành chiến thắng 2-1. Tờ CNN Indonesia cho rằng hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Còn tờ Detik dự đoán Indonesia hòa 1-1 trước Saudi Arabia.