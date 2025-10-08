Cháy xe máy điện trong hầm giữ xe tòa nhà cao tầng ở TPHCM

Chiều 8/10, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe máy điện tại khu vực hầm giữ xe tòa nhà cao tầng ở phường Xuân Hòa.

Khoảng 15h20 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại một xe máy điện đậu trong khu vực hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng trên đường Điện Biên Phủ.

Khói đen cuồn cuộn bốc từ trong hầm giữ xe ra ngoài tòa nhà (Ảnh: Lam Giang).

Phát hiện đám cháy, nhân viên tòa nhà cùng một số người dân di dời các phương tiện khác ra khỏi khu vực cháy, đồng thời tìm cách dập lửa.

Nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê.