Ra mắt ấn phẩm văn hóa "Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức"

Ấn phẩm Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, cùng với Công ty Cổ phần Đồng Xuân biên soạn.

Ấn phẩm này là kết quả của quá trình khảo cứu các tài liệu lịch sử, văn hóa của chợ Đồng Xuân, biểu tượng văn hóa - lịch sử gắn liền với ký ức đô thị của người dân Thủ đô, đã trải qua gần 135 năm từ lúc hình thành cho tới ngày nay.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu tại lễ ra mắt ấn phẩm “Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức” (Ảnh: Quang Sơn).

Tại buổi ra mắt, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ, ông Đặng Thanh Tùng đánh giá cao sự ra đời của ấn phẩm Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức.

Ông Đặng Thanh Tùng phát biểu: "Đây là sản phẩm văn hóa của ngành lưu trữ hợp tác cùng với các cơ quan, tổ chức có liên quan. Trong đó, có sự đóng góp rất lớn của các nhân chứng lịch sử, những người tạo nên và giúp cho ký ức về chợ Đồng Xuân sống mãi".

Bà Trần Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, cho biết, ấn phẩm này gồm hơn 250 trang, trình bày song ngữ Anh - Việt, in trên khổ giấy 20,5x27cm.

Nội dung ấn phẩm được chia thành 2 phần chính: Chợ Đồng Xuân trước năm 1954 và Chợ Đồng Xuân sau năm 1954.

Bà Trần Thị Mai Hương hy vọng ấn phẩm này ra đời sẽ có được sự đón nhận của công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Ấn phẩm “Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức” (Ảnh: Quang Sơn).

Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức được thực hiện dựa trên việc nghiên cứu, tìm tòi các văn bản quý về lễ hội truyền thống, hình ảnh, tranh vẽ, số liệu quản lý dân cư, hoạt động thương mại và poster (áp phích) quảng cáo... của chợ Đồng Xuân từ xưa tới nay.

Ông Nguyễn Song Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đồng Xuân, nhấn mạnh: “Mục đích của ấn phẩm này là gìn giữ, hệ thống hóa và lan tỏa những tư liệu quý giá về lịch sử, văn hóa, con người nơi đây; khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt của chợ trong đời sống kinh tế - xã hội Thủ đô.

Đồng thời góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào, bồi đắp bản sắc và quảng bá hình ảnh Hà Nội - thành phố ngàn năm văn hiến, văn minh và hiện đại”.

Nhà sử học Dương Trung Quốc, trong lời giới thiệu ấn phẩm này, đã khẳng định, trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, trong mọi hoàn cảnh, chợ Đồng Xuân vẫn mãi là sự tiếp nối để phát triển qua cả ngàn năm lịch sử gắn với vùng đất kinh đô văn hiến của Kẻ chợ - Thăng Long - Hà Nội.

Sự kiện ấn phẩm Chợ Đồng Xuân - Không gian ký ức ra mắt đi kèm với các hoạt động triển lãm tư liệu, hình ảnh, bản đồ về địa danh này qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Triển lãm được trưng bày tại 22 Hàng Buồm, Hà Nội, đã thu hút sự quan tâm của công chúng ngay trong ngày ra mắt.