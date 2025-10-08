Võ sĩ Conor McGregor bị cấm thi đấu 18 tháng

Qua quá trình điều tra CSAD cho biết, Conor McGregor thể hiện thái độ hợp tác tích cực trong suốt quá trình. Tay đấm 37 tuổi chủ động thừa nhận trách nhiệm và đưa ra lý do khiến anh vắng mặt trong 3 lần kiểm tra đột xuất vào năm 2024.

McGregor lý giải, thời điểm CSAD kiểm tra anh vẫn đang ở giai đoạn hồi phục chấn thương, chưa thể bắt đầu chu kỳ huấn luyện đúng nghĩa. Hành vi hợp tác như trên được xem là nét nổi bật trong hồ sơ xử lý vụ việc, khi bên điều tra không ghi nhận bất cứ trở ngại nào từ phía võ sĩ trong việc cung cấp bằng chứng.

CSAD đánh giá đây là yếu tố giảm nhẹ, nhưng việc tuân thủ quy định về nơi ở và khả năng kiểm tra đột xuất là điều thiết yếu, để đảm bảo tính minh bạch của hệ thống chống doping. Vì vậy, siêu sao người Ireland vẫn phải nhận án treo găng 18 tháng vì vi phạm chính sách của UFC.

Conor McGregor nổi tiếng với phong cách thi đấu bốc lửa và tính cách ngông cuồng (Ảnh: Getty).

Án phạt của McGregor bắt đầu từ ngày 20/9/2024 và anh sẽ đủ điều kiện thi đấu trở lại vào ngày 20/3/2026.

Trước đó, McGregor đã không có mặt để nộp mẫu xét nghiệm sinh học vào các ngày 13/6, 19/9 và 20/9 năm 2024. Hành vi này được xác định là vi phạm nghiêm trọng quy định "báo cáo nơi ở" trong hệ thống chống doping của UFC.

Trong khi luật quy định rõ các vận động viên phải thường xuyên cập nhật chính xác vị trí của bản thân để các cơ quan chức năng có thể thực hiện việc kiểm tra doping bất cứ lúc nào.

Án phạt từ CSAD là cú sốc lớn trực tiếp giáng vào sự nghiệp của Conor McGregor, tay đấm từng hai lần vô địch UFC. Siêu sao người Ireland đã vắng bóng trên lồng bát giác kể từ tháng 7/2021, thời điểm anh bị gãy chân kinh hoàng trong trận đấu với kình địch Dustin Poirier.

Sau gần ba năm phải ngồi ngoài dưỡng thương, người hâm mộ đã nhen nhóm hy vọng khi anh lên kế hoạch tái xuất hoành tráng tại sự kiện UFC 303 vào năm 2024 đối đầu với Michael Chandler. Tuy nhiên, trận đấu này đã bị hủy bỏ vào phút chót với lý do chính thức là McGregor chưa hồi phục hoàn toàn.

Trước khi bị đình chỉ, Conor McGregor đã chủ động tái gia nhập chương trình kiểm tra doping của UFC đầu năm 2025 và nộp đủ 4 mẫu xét nghiệm hợp lệ, thể hiện sự minh bạch. Tuy nhiên, án phạt dành cho McGregor vẫn được thực thi.

Thay vì kháng cáo, võ sĩ 37 tuổi chọn chấp nhận bị phạt như một động thái được đánh giá là nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi và sớm trở lại lồng bát giác, đặc biệt là cho sự kiện được tổ chức tại Mỹ vào giữa tháng 6/2026.