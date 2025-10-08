Madam Pang ghi dấu ấn lịch sử sau quyết định chưa từng có của FIFA

Ngày 7/10, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) chính thức bổ nhiệm Madam Pang, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan giữ chức Chủ tịch Ủy ban phát triển (Development Committee) nhiệm kỳ 2025–2029. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một phụ nữ đảm nhận vị trí lãnh đạo cao nhất của Ủy ban này.

Lần đầu tiên trong lịch sử FIFA có 1 phụ nữ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban phát triển (Ảnh: FIFA).

Ủy ban phát triển là một trong những Ủy ban thường trực (Standing Committee) quan trọng nhất của FIFA, trực thuộc Chủ tịch Gianni Infantino và Hội đồng FIFA.

Ủy ban này chịu trách nhiệm xây dựng chính sách, lập kế hoạch và giám sát các dự án phát triển bóng đá toàn cầu, bao gồm 211 liên đoàn thành viên, đồng thời hỗ trợ các liên đoàn bóng đá châu lục và khu vực nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của môn thể thao vua.

Truyền thống Thái Lan cho rằng việc Madam Pang được lựa chọn cho vị trí này được xem là bước ngoặt lịch sử, không chỉ với bóng đá Thái Lan mà còn với bóng đá thế giới, khi bà trở thành người phụ nữ đầu tiên được trao trọng trách lãnh đạo cao nhất trong lĩnh vực phát triển của FIFA.

Sự kiện này một lần nữa khẳng định vai trò, năng lực và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của nữ tỷ phú Thái Lan trong nền bóng đá khu vực cũng như quốc tế.

Cùng với đó, FIFA cũng đã bổ nhiệm ông Lertsak Pathanchaykul, Ủy viên Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, vào vị trí Ủy viên thường trực của Ủy ban Các Liên đoàn Thành viên (Member Associations Committee), góp phần nâng cao vị thế của bóng đá Thái Lan trên trường quốc tế.

Về phía Việt Nam, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF cũng được bổ nhiệm làm thành viên Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia của FIFA nhiệm kỳ 2025-2029. Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú được FIFA bổ nhiệm tham gia Ban Y học còn Phó Tổng thư ký Nguyễn Thanh Hà được bổ nhiệm vào Ban bóng đá nữ.