Cầu thủ nhập tịch Malaysia rối ren trước ngày FIFA ra phán quyết

Sau án “treo giò” 12 tháng của FIFA hôm 26/9, nhóm 7 cầu thủ sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch Malaysia gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal khó khăn thật sự.

Truyền thông Malaysia hôm qua (5/10) đưa tin: “CLB chủ quản America de Cali (Colombia) tạm thời cắt lương tiền đạo Rodrigo Holgado. Cầu thủ này đã về Malaysia, để đích thân anh phải giải quyết việc bị cấm thi đấu 12 tháng, do FIFA ban hành”.

Tiền đạo Rodrigo Holgado (19) tạm thời bị CLB chủ quản cắt lương, sau án treo giò của FIFA (Ảnh: NST).

“Lệnh cấm này từ phía FIFA xuất phát từ những bất thường trong hồ sơ xin nhập tịch của Rodrigo Holgado, để anh thi đấu cho Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia)”, tờ New Straits Times thông tin thêm.

Điều đó có nghĩa là cầu thủ nhập tịch Rodrigo Holgado (gốc Argentina) không chỉ mất việc mà còn bị mất thu nhập, chỉ ít ngày sau khi anh bị FIFA “treo giò”.

Trong khi đó, trung vệ Facundo Garces (gốc Argentina, đang thi đấu cho CLB Alaves của Tây Ban Nha) bị giảm đến 50% giá trị chuyển nhượng.

Trước đó, trung vệ này được trang Transfermarkt (trang web chuyên định giá cầu thủ toàn cầu) định giá khoảng 2 triệu euro (khoảng 62 tỷ đồng). Tuy nhiên, cho đến hôm qua, Transfermarkt hạ giá cầu thủ này xuống rất nhanh, chỉ còn 1 triệu euro (khoảng 31 tỷ đồng).

Đây là điều không quá khó hiểu, bởi chẳng có CLB nào mạo hiểm chi nhiều tiền cho một cầu thủ có khả năng phải nghỉ thi đấu trong vòng một năm tới, nếu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nói chung và Facundo Garces thất bại trong việc kháng cáo lên FIFA.

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả đang đối diện với khủng hoảng (Ảnh: NST).

Một năm bị treo giò sẽ đồng nghĩa với nguy cơ cực cao về việc suy giảm nghiêm trọng phong độ, suy giảm thể lực, mất đi cảm giác bóng, cảm giác không gian trên sân cỏ. Thế nên, việc trung vệ Facundo Garces bị giảm sâu giá chuyển nhượng là việc khó tránh khỏi.

Tiền đạo Rodrigo Holgado, trung vệ Facundo Garces và nhóm 5 cầu thủ còn lại trong tổng số 7 người đang bị FIFA treo giò gần như bị loại khỏi CLB của họ ở các giải quốc nội, các cúp châu Âu và châu Á.

Ngay tại Malaysia, 3 cầu thủ Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đã bị Ban tổ chức giải bóng đá nhà nghề Malaysia (MFL) cấm thi đấu. Các cầu thủ này cũng đã bị loại khỏi Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C1 châu Á, nơi đội bóng chủ quản của họ là Johor Darul Tazim đang hiện diện.

Hai người còn lại là trung vệ Gabriel Palmero (gốc Tây Ban Nha, đang chơi cho CLB Unionistas của Tây Ban Nha) và tiền đạo Imanol Machuca (gốc Argentina, đang chơi cho CLB Velez Sarsfield của Argentina) cũng đã về Malaysia, để lo thủ tục kháng cáo.

Những cầu thủ này chưa bị CLB chủ quản chính thức thông báo cắt lương hoặc giảm lương, nhưng đấy vẫn là nguy cơ hiển hiện trước mắt họ, nếu việc kháng cáo bất thành.

Đồng thời, nếu kháng cáo bất thành, nhóm 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal sẽ phải chấm dứt luôn sự nghiệp thi đấu quốc tế, bởi họ sẽ không còn được phép khoác áo bất kỳ đội tuyển quốc gia nào khác trên khắp thế giới, theo luật FIFA.