FIFA bác bỏ một loạt lập luận của Liên đoàn bóng đá Malaysia

7 cầu thủ nhập tịch dùng hồ sơ giả của Malaysia gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal.

Cho đến hết ngày hôm qua (6/10), ngày cuối cùng theo thời hạn kháng cáo mà FIFA dành cho FAM và 7 cầu thủ nói trên, FIFA vẫn giữ nguyên án phạt mà họ đã tuyên trước đó, treo giò các cầu thủ này 12 tháng, phạt bổ sung mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

FAM vừa thua kiện tại FIFA (Ảnh: ASEAN Football).

Trong quá trình xử án và chống kháng cáo, Liên đoàn Bóng đá thế giới cũng bác bỏ một loạt lập luận thiếu vững chắc của FAM.

Đầu tiên, FAM cho biết họ đã trình hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch cho FIFA, FIFA đã duyệt nên Liên đoàn Bóng đá thế giới phải có trách nhiệm liên đới trong vụ này.

FIFA phản hồi rằng tổ chức này chỉ tạm thời cho phép nhóm 7 người Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal khoác áo đội tuyển Malaysia, theo cam kết từ chính FAM. Còn về tính chính xác của hồ sơ nhập tịch liên quan đến họ, FAM phải tự chịu trách nhiệm.

Tiếp theo, về giấy tờ gốc của ông hoặc bà của những cầu thủ có liên quan, FAM thông báo với FIFA rằng họ không tìm thấy tài liệu. Tuy nhiên, qua điều tra, FIFA tuyên bố không khó để truy xuất nguồn gốc những giấy tờ này.

FIFA cho biết không khó để truy xuất nguồn gốc giấy khai sinh của ông, bà các cầu thủ nhập tịch giả của Malaysia.

Tuy nhiên, vấn đề là những giấy tờ đấy, do FIFA tìm được, chỉ ra rằng ông, bà của các cầu thủ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal sinh ra ở Argentina, Brazil, Hà Lan, Tây Ban Nha, chứ không phải sinh ra tại Malaysia, như phía FAM từng cung cấp.

FIFA đồng thời cũng không bình luận về việc FAM chống chế rằng sự sai lệch hồ sơ là do khâu hành chính. Phía Liên đoàn Bóng đá thế giới chỉ tuyên bố ngắn gọn rằng: “Đấy là sự giả mạo nghiêm trọng, chứ không đơn giản là lỗi kỹ thuật”.

Chưa hết, FIFA cũng đề cập đến khả năng trừ điểm thậm chí cấm thi đấu có thời hạn đối với đội tuyển Malaysia và các cầu thủ có liên quan. Dù vậy, việc kỷ luật FAM, đội tuyển Malaysia và các cầu thủ dùng hồ sơ giả, thuộc về thẩm quyền của AFC, do sai phạm xảy ra tại vòng loại Asian Cup, giải đấu do AFC quản lý.

Quan điểm cứng rắn này từ phía FIFA cũng đồng nghĩa với việc họ từ chối thỉnh cầu của FAM, muốn FIFA giảm nhẹ hình phạt hoặc chỉ phạt hành chính FAM và các cầu thủ có liên quan.

FAM hiện chỉ còn một tia hy vọng để thay đổi tình hình, đó là kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Nhưng khi đó, FAM cũng phải chuẩn bị tinh thần rằng có thể CAS còn phạt FAM nặng hơn nữa, nếu FAM thua kiện.