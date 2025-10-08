Động thái bất ngờ của AFC liên quan tới án phạt của Malaysia

Vào hôm 6/10, FIFA vừa tung ra bằng chứng cho thấy Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch là Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero để họ kịp góp mặt trong trận đấu với tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Malaysia có thể thi đấu tới hết vòng loại Asian Cup 2027 mới nhận án phạt từ AFC (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, sau đó, FAM khẳng định sẽ kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo của FIFA cũng như lên cấp cao hơn là Tòa án thể thao (CAS). AFC cho biết sẽ chờ đợi phán quyết cuối cùng của FIFA và CAS trước khi công bố án phạt của Malaysia.

Theo động thái mới nhất, AFC cho phép FAM thời hạn chót để hoàn tất các thủ tục pháp lý vào ngày 31/3/2026. Trong thời gian này, Malaysia vẫn được thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 nhưng không được sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch vi phạm.

Điều đó có nghĩa rằng, rất có thể, AFC sẽ chỉ tuyên án phạt khi Malaysia hoàn tất giai đoạn vòng loại Asian Cup 2027 (trong đó có trận lượt về gặp đội tuyển Việt Nam vào tháng 3/2026). Điều này có thể khiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chịu sức ép ở lượt về, khi thất bại 0-4 trước Malaysia ở trận lượt đi vào tháng 6 vừa qua.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết: “AFC phải chờ FAM hoàn tất các bước pháp lý. Các bước tiếp theo là FAM kháng cáo lên Ủy ban kháng cáo của FIFA và nếu cần thiết là lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Mọi thứ đều phụ thuộc vào FAM”.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John cho biết AFC sẽ phải chờ FAM hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý mới đưa ra án phạt (Ảnh: AFC).

Ông cũng cho biết thêm rằng Tòa án bóng đá của FIFA vẫn đang xem xét tính hợp lệ của các cầu thủ này, có nghĩa là vụ việc vẫn chưa có phán quyết cuối cùng.

Vị sếp lớn của AFC nói: “Quá trình pháp lý vẫn đang diễn ra và chỉ khi AFC nhận được kết quả đầy đủ từ FIFA, chúng tôi mới có thể thực hiện hành động cần thiết. Về cơ bản, FAM có thời gian đến ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup, tức là ngày 31/3/2026, để hoàn tất thủ tục pháp lý. AFC sẽ cần danh sách cuối cùng các đội đủ điều kiện để tiến hành bốc thăm Asian Cup”.

Đội tuyển Malaysia đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu với Lào ở vòng loại Asian Cup 2027. Họ sẽ thi đấu ở Viêng Chăn vào ngày 9/10, trước khi tái đấu với Lào tại sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur) vào ngày 14/10.