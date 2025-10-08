F88 khởi động dự án Tri thức xanh: Lan tỏa kiến thức tài chính đến cộng đồng

Khoảng trống kiến thức và tầm nhìn từ F88

Trong xã hội hiện đại, nhiều người vẫn thiếu cơ hội học tập về quản lý tài chính cơ bản. Một số gia đình gặp khó khăn trong cân đối thu chi và dễ rơi vào các rủi ro tài chính tiềm ẩn. "Tri thức xanh" ra đời nhằm giúp mọi người nâng cao hiểu biết, từ đó xây dựng kỹ năng quản lý chi tiêu, tiết kiệm và sử dụng tài chính cá nhân một cách an toàn.

Dự án tập trung vào nhóm đối tượng trưởng thành chịu áp lực kinh tế, như công nhân, lao động tự do, phụ nữ nội trợ, mẹ đơn thân và người dân vùng sâu vùng xa. Đây là những đối tượng dễ tổn thương trước các rủi ro tài chính nhưng ít có cơ hội tiếp cận đào tạo bài bản.

"Tri thức xanh" hướng đến việc giúp họ hiểu rõ hơn về thu chi, lập kế hoạch chi tiêu, tránh rơi vào vòng xoáy nợ nần và từng bước xây dựng thói quen tích lũy.

Ký kết hợp tác chuyên môn giữa “Tri thức xanh” và Học viện Ngân hàng (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại lễ công bố, ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc F88 - chia sẻ: “Tri thức xanh không chỉ là một chương trình đào tạo phổ cập tài chính đơn thuần, mà còn là hành trình lan tỏa tri thức. Mục tiêu của dự án là giúp mọi người, ở bất kỳ đâu, đều có cơ hội tiếp cận kiến thức tài chính cơ bản và biết cách ứng dụng vào đời sống hằng ngày. Qua đó, người dân có thể chủ động phòng tránh rủi ro và từng bước xây dựng thói quen tích lũy cho tương lai”.

Ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc F88 - phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: BTC).

Phương pháp học thực tiễn, linh hoạt

"Tri thức xanh" được thiết kế linh hoạt, ngắn gọn và dễ áp dụng. Các lớp học kết hợp nhiều phương pháp: trò chơi mô phỏng tài chính, bài tập tình huống, thảo luận nhóm và hướng dẫn 1-1 từ giảng viên. Sau khóa học, học viên còn được tình nguyện viên đồng hành trong 3-6 tháng, giúp kiến thức trở thành kỹ năng và thói quen thực tế.

Toàn bộ chương trình miễn phí, đi kèm hỗ trợ tư vấn cá nhân và đánh giá kết quả. Đồng thời, F88 giới thiệu ứng dụng Ví xanh, công cụ quản lý chi tiêu cá nhân trên điện thoại, giúp học viên theo dõi thu nhập, chi tiêu và tiết kiệm hằng ngày. Ứng dụng tích hợp nhắc nhở và báo cáo trực quan, biến kiến thức học được thành hành động cụ thể trong đời sống.

"Tri thức xanh" chú trọng vào tính thực tế và dễ áp dụng, phù hợp với những người chưa có nền tảng tài chính. Nội dung tập trung vào kỹ năng cơ bản: lập kế hoạch chi tiêu, duy trì thói quen tiết kiệm, hiểu và tránh rủi ro từ vay nóng hay tín dụng không an toàn, đồng thời lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp để bảo vệ gia đình.

Hợp tác và lan tỏa tri thức

Dự án "Tri thức xanh" được triển khai với sự phối hợp chuyên môn của Học viện Ngân hàng, cùng sự đồng hành và tài trợ của Ngân hàng CIMB Việt Nam và Bảo hiểm Bảo Minh.

Ông Trần Tuấn Việt - Giám đốc Khối Truyền thông và tiếp thị F88 - Đại diện dự án “Tri thức xanh” nhận tài trợ từ Bảo hiểm Bảo Minh (Ảnh: BTC).

Học viện Ngân hàng chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, huấn luyện giảng viên và cấp chứng chỉ cho học viên. Sự kết hợp này được kỳ vọng tạo ra một hệ sinh thái tri thức để dự án vận hành hiệu quả và mở rộng phạm vi trên toàn quốc.

PGS.TS Nguyễn Thanh Phương - Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: BTC).

PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Phó giám đốc Học viện Ngân hàng, nhận định "Tri thức xanh" là hoạt động giàu tính nhân văn, giúp học viên nâng cao kiến thức về quản lý chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống.

Bà Lê Hiền Trang, Giám đốc Khối Chiến lược và Truyền thông CIMB Việt Nam, nhấn mạnh giáo dục tài chính là bước khởi đầu cho một tương lai tài chính vững vàng, giúp người dân tự tin tiếp cận dịch vụ ngân hàng.

Ông Trần Tuấn Việt - Giám đốc Khối Truyền thông và tiếp thị F88 - Đại diện dự án Tri thức xanh nhận tài trợ từ Ngân hàng CIMB Việt Nam (Ảnh: BTC).

Ông Trần Tuấn Việt, Giám đốc Khối Truyền thông và Tiếp thị F88, đại diện dự án cho biết: “Chúng tôi nhận thức rõ những thách thức mà Tri thức xanh phải đối mặt. Trước hết, địa bàn tuyển sinh trải rộng nên cần một giáo trình phù hợp với nhận thức phổ thông và hoàn cảnh sống đa dạng của người dân.

Bên cạnh đó, phần lớn học viên chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của quản lý tài chính, thường có xu hướng tìm kiếm giải pháp kiếm tiền nhanh hay vay nóng thay vì trang bị kiến thức dài hạn. Thách thức cuối cùng là làm sao duy trì sự gắn kết, giúp học viên vận dụng hiệu quả kiến thức vào thực tế để từng bước cải thiện đời sống, làm chủ tài chính".

Ông Trần Tuấn Việt khẳng định, với sự phối hợp giữa các đối tác sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận kiến thức tài chính đến nhiều địa phương và nhóm đối tượng, đồng thời đảm bảo chương trình mang tính thực tiễn và hiệu quả lâu dài.

Tri thức xanh không chỉ là chương trình giáo dục tài chính, mà còn là bước khởi đầu để người dân trở thành chủ nhân thực sự của tài chính cá nhân, nâng cao nhận thức tài chính cộng đồng, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường tài chính Việt Nam.