Bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn tại lễ khai mạc SEA Games 33

Tối 9/12, trong không khí rực rỡ sắc màu và âm thanh sôi động, Lễ khai mạc SEA Games 33 chính thức diễn ra tại sân vận động Rajamangala (Thái Lan), mở màn cho kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Hàng vạn người hâm mộ lấp kín mọi hàng ghế trên khán đài, tạo nên biển người cuồng nhiệt bao quanh sân vận động.

Phần mở đầu tái hiện lịch sử SEA Games, màn biểu diễn truyền cảm hứng dành cho các vận động viên, tiết mục tôn vinh bản sắc văn hóa Đông Nam Á.

Ban tổ chức (BTC) cũng giới thiệu các quốc gia đã tổ chức SEA Games trước đây, mở đầu cho thông điệp của Back To The Origin (Trở về với cội nguồn) tại SEA Games 33. Thái Lan là quốc gia tổ chức SEA Games nhiều nhất khu vực khi đây đã là lần thứ 7 xứ Chùa Vàng tổ chức đại hội thể thao khu vực.

Các nghệ sĩ của nước chủ nhà đã biểu diễn Flyboard ngay tại sân khấu lễ khai mạc, với những động tác nhào lộn điêu luyện, có độ khó cao.

Các tiết mục nghệ thuật, võ thuật được dàn dựng công phu đã tái hiện một cách sống động vẻ đẹp văn hóa Thái Lan, từ những truyền thuyết cổ xưa, điệu múa truyền thống cho đến tinh thần thượng võ đặc trưng của xứ Chùa Vàng.

Các bài hát của ca sĩ và sự kết hợp giữa hiệu ứng ánh sáng, âm thanh được thể hiện trong chương mang tên Bloomming Of One Vicory (Sự nở hoa của một chiến thắng), nơi tình bạn là chiến thắng.

Các đoàn thể thao tham dự SEA Games 33 lần lượt diễu hành qua lễ đài trong tiếng reo vang của khán giả.

Mở đầu là nghi thức rước cờ trang trọng, bao gồm cờ Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, Quốc kỳ Thái Lan và lá cờ của SEA Games 33, dẫn đầu đoàn diễu hành và tạo nên không khí thiêng liêng, đầy tự hào cho buổi lễ.

Các đoàn thể thao sẽ thi theo thứ tự ABC và như thường lệ đội chủ nhà Thái Lan sẽ đi cuối cùng.

Đoàn thể thao Việt Nam là đoàn xuất hiện áp chót trong lễ diễu hành. Cầm cờ cho đoàn Việt Nam là phụ công Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Lê Minh Thuận (karate).

Tại SEA Games 33, Đoàn thể thao Việt Nam được thành lập với 1.165 thành viên, bao gồm 1 trưởng đoàn, 3 phó đoàn, 69 cán bộ và nhân viên y tế, 44 lãnh đội, 16 chuyên gia, 191 huấn luyện viên, 841 vận động viên.

Đoàn thể thao chủ nhà Thái Lan bước vào lễ đài cuối cùng. Thái Lan là ứng viên số một cho ngôi nhất bảng tổng sắp SEA Games 33. Thái Lan tham dự với 1.531 VĐV, tranh tài ở 50 môn thi đấu chính thức cùng 3 môn thể thao biểu diễn.

Nghi thức thượng cờ diễn ra trong bầu không khí hết sức trang nghiêm. Lá cờ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á từ từ được kéo lên, tung bay bên cạnh Quốc kỳ Thái Lan, đánh dấu khoảnh khắc thiêng liêng mở đầu cho kỳ đại hội thể thao khu vực.

Ngọn đuốc khai mạc SEA Games 33 được các vận động viên tiêu biểu của Thái Lan trang trọng truyền tay nhau, trước khi thắp sáng đài lửa.

Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên rực rỡ tượng trưng cho tinh thần thể thao bền bỉ, ý chí vươn lên và sự gắn kết của các quốc gia trong khu vực.

Đây cũng là khoảnh khắc khép lại trọn vẹn Lễ khai mạc SEA Games 33, đánh dấu sự mở màn chính thức cho hành trình tranh tài của các đoàn thể thao trong những ngày thi đấu sắp tới.