Anh phân bổ sẵn 270 triệu USD cho kế hoạch đưa binh sĩ tới Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau ở Kiev (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hồi đầu tuần đã nhất trí ký một tuyên bố ý định tại hội nghị thượng đỉnh của “liên minh những nước sẵn sàng hành động” gồm các đồng minh của Ukraine, phác thảo khả năng triển khai lực lượng trong tương lai. Theo đó, Anh và Pháp bày tỏ sự sẵn sàng trong việc đưa quân tới Ukraine sau lệnh ngừng bắn với Nga.

Trong chuyến thăm thủ đô Kiev của Ukraine hôm 9/1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết khoản tiền 200 triệu bảng này sẽ được sử dụng để nâng cấp phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc, biện pháp bảo vệ chống UAV, cũng như bảo đảm binh sĩ sẵn sàng triển khai.

Trước đó, Tổng thống Macron cho biết Pháp có thể triển khai hàng nghìn binh sĩ tới Lực lượng Đa quốc gia vì Ukraine (MNFU), nhằm củng cố các bảo đảm an ninh để trấn an Kiev. Anh chưa nêu rõ sẽ điều bao nhiêu binh sĩ và Thủ tướng Starmer nói rằng các kế hoạch của Anh vẫn đang được hoàn thiện.

Ông Macron nêu rõ, mục tiêu của lực lượng này là “tạo sự bảo đảm sau lệnh ngừng bắn”, đồng thời lưu ý họ sẽ được bố trí “cách xa rất nhiều so với đường tiếp xúc”. Ông Macron tiết lộ, liên minh cũng đã xây dựng một kế hoạch đảm nhận “các cam kết giám sát ngừng bắn dưới sự lãnh đạo của Mỹ” cũng như “hỗ trợ dài hạn cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Ông Healey cho hay việc công bố tài trợ cho MNFU cho thấy chính phủ Anh đang “đẩy mạnh đầu tư” cho công tác chuẩn bị liên quan đến Ukraine.

“Khoản chi vốn này được tài trợ từ ngân sách quốc phòng cốt lõi và gửi đi một tín hiệu rõ ràng tới cả đồng minh lẫn đối thủ về ý định của Anh trong việc dẫn dắt MNFU, cũng như thực hiện các cam kết nhằm bảo đảm hòa bình cho Ukraine", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một tuyên bố.

Ông Healey cũng nói với Tổng thống Zelensky rằng việc sản xuất UAV đánh chặn Octopus, dựa trên thiết kế của Ukraine nhưng được chế tạo tại Anh, sẽ bắt đầu vào tháng 1. Anh sẽ gửi hàng nghìn chiếc UAV loại này trở lại Ukraine mỗi tháng để giúp nước này tự vệ trước các cuộc tấn công bằng UAV của Nga.

Trong một thông cáo ngày 8/1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết những tuyên bố của liên minh các chính phủ phương Tây ủng hộ Ukraine đang ngày càng trở nên “nguy hiểm”.

Nga cảnh báo rằng việc triển khai các đơn vị quân sự phương Tây, các cơ sở quân sự, kho tàng và những hạ tầng khác trên lãnh thổ Ukraine sẽ bị coi là sự can thiệp từ bên ngoài, gây ra mối đe dọa trực tiếp không chỉ đối với an ninh của Nga mà còn đối với các quốc gia châu Âu khác.

“Tất cả các đơn vị và cơ sở như vậy sẽ được coi là những mục tiêu tác chiến hợp pháp của Lực lượng Vũ trang Nga”, tuyên bố nhấn mạnh.

Tuyên bố cũng chỉ trích những phát ngôn mới của liên minh tự nguyện và chính quyền Ukraine. Moscow cho rằng kế hoạch của các bên tham gia liên minh này đang “ngày càng trở nên nguy hiểm và mang tính hủy hoại đối với tương lai của lục địa châu Âu”.