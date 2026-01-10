Đêm mưu sinh của người dân TPHCM trong mùa lạnh nhất năm

Đêm 10/1, TPHCM tiếp tục trải qua đợt lạnh hiếm gặp trong nhiều năm qua, với mức nhiệt ghi nhận là 19 độ C. Trước đó một ngày, nhiệt độ đã giảm sâu xuống 17 độ C, mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Vào lúc 1h, trên đường Võ Thị Sáu (phường Xuân Hoà), một người đàn ông phải khoác áo mưa để chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm khuya.

Khi đêm về khuya, cái lạnh càng thêm buốt giá, nhiều người bán hàng rong ven đường tranh thủ nằm co ro chợp mắt, tìm chút hơi ấm giữa đêm đông.

Chị Thảo, một người dân địa phương, chia sẻ: "Chưa đến Đà Lạt mà tôi đã cảm nhận được nhiệt độ rất lạnh ngay tại TPHCM. Đứng chờ xe mà phải mặc thêm áo, quấn thêm khăn mới chịu nổi".

Bất chấp gió lạnh, bà Nguyễn Thị Lan vẫn cần mẫn đẩy xe bánh rong ruổi trên đường An Dương Vương, mưu sinh giữa đêm đông.

Chị Hồng, một người thu gom giấy vụn, cho biết: "Hôm qua lạnh quá tôi không ra đường nổi, nay bớt được một chút tôi tranh thủ đi gom giấy để mai bán cho vựa".

Anh Tiến, làm công việc chở thuê nước đá vào ban đêm, cho biết những ngày qua anh phải mặc thêm áo khoác, đeo bao tay để tránh cảm lạnh.

Vào 3h sáng, ông Triều nhóm lửa sưởi ấm trước nhà ở chung cư Ngô Gia Tự. Ông chia sẻ: "Mùa đông đến rồi, công việc có phần vất vả hơn nhưng tôi thích thời tiết này hơn vì cảm nhận được không khí ngoài Bắc - quê nhà tôi".

Tại chợ Xóm Chiếu, một khách hàng co ro trong lúc lựa thực phẩm vào rạng sáng.

Một tiểu thương phải dùng túi ni lông quấn lên đầu để giữ ấm trong suốt đêm dài bán hàng.

Đợt lạnh hiếm hoi này đã khiến người dân TPHCM sau nhiều năm mới lại khoác áo dày, choàng khăn mỗi khi ra đường.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 10/1, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng sớm có sương mù, ngày nắng. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, cần đề phòng băng giá và sương muối ở vùng núi cao.

Tại Nam Bộ, khối không khí lạnh có cường độ ổn định, sau đó sẽ suy yếu. Thời tiết ổn định, hầu như không mưa, sáng sớm có nơi mù nhẹ, ngày nắng, có lúc nắng gián đoạn. Nhiệt độ ngày đêm có xu hướng tăng nhẹ, tuy nhiên đêm và sáng sớm trời vẫn rét.

Lúc 6h sáng, nhiệt độ ghi nhận tại phường Sài Gòn, trung tâm TPHCM là 19 độ C.

Ngày 9/1, TS. Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khí tượng và khí hậu (Viện Khoa học khí tượng thủy văn môi trường và biển) nhận định nguyên nhân chính của đợt lạnh này là do không khí lạnh mạnh và kéo dài liên tục được tăng cường từ đầu tuần, không có quãng nghỉ. Khối áp cao lạnh lục địa từ phía Bắc mở rộng sâu xuống phía Nam, đưa gió mùa Đông Bắc tràn dọc Trung Bộ rồi lan xa đến Nam Bộ, trong trạng thái lạnh, khô và rất ổn định.

Theo dự báo, nền nhiệt độ trung bình trong tháng 1/2026 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Các chuyên gia cho biết sau đợt rét này, nhiều khả năng cho đến cuối tháng 1 sẽ là một thời kỳ ấm lên, với nền nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C.