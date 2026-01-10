Xe đã bán nhiều năm vẫn đứng tên chủ cũ: Làm sao “làm sạch” dữ liệu?

Những ngày này, lực lượng chức năng toàn TP Hà Nội đang thực hiện cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe (bản giấy dạng cũ).

Rất nhiều trường hợp đã bán xe máy từ lâu, không còn giấy tờ mua bán hoặc mất liên lạc với người mua, cũng kỳ vọng việc làm sạch dữ liệu để giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Anh T. H. (quê Phú Thọ) chia sẻ, năm 2018, người đàn ông này có bán chiếc xe máy biển kiểm soát 19M1-132.xx cho một người ở Long Biên (Hà Nội). Nay, anh H. có nguyện vọng làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện.

Sau khi cài đặt ứng dụng VneTraffic, anh H. thấy mọi thông tin về chiếc xe máy trên vẫn bất ngờ xuất hiện trong tài khoản do mình đứng tên chính chủ. Người này băn khoăn, trong trường hợp muốn "làm sạch" dữ liệu phương tiện thì cần thực hiện theo trình tự, thủ tục nào, nhất là khi cơ quan chức năng xử phạt lỗi không sang tên, đổi chủ.

Nam thanh niên mong ai đó nếu đang sử dụng xe này thì nhanh chóng phối hợp cung cấp thông tin làm sạch dữ liệu, tránh gặp rắc rối pháp lý nếu chẳng may xe liên quan tai nạn hay vụ án.

Cơ quan chức năng kê khai dữ liệu thực hiện trên ứng dụng iHanoi (Ảnh: Hoàng Lam).

Về trường hợp này, một cán bộ Đội Đăng ký và quản lý xe, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, nếu đang cư trú tại Hà Nội, người dân có thể tải ứng dụng iHanoi để khai báo thông tin. Theo đó, người đứng tên đăng ký xe thực hiện kê khai mình là chủ phương tiện, đồng thời cập nhật tình trạng xe đã không còn sử dụng.

Tuy nhiên, theo vị cán bộ này, sau khi khai báo, người dân vẫn phải chờ sau đợt rà soát, làm sạch dữ liệu phương tiện. Khi đó, nếu người đang sử dụng xe trước đây chủ động cập nhật thông tin "đang sử dụng phương tiện nhưng không phải chủ xe" trên hệ thống, cơ quan chức năng mới có căn cứ để đối chiếu, xử lý dữ liệu.

Thực tế, đây là tình huống xảy ra khá phổ biến. Có nhiều trường hợp phương tiện đã được mua bán từ nhiều năm trước, thậm chí qua nhiều đời chủ, trong khi giấy tờ mua bán không còn đầy đủ. Do đó, việc xác minh người đang sử dụng phương tiện và làm sạch dữ liệu đăng ký xe cần thêm thời gian.

Theo Công an Hà Nội, hiện nay có gần 3,9 triệu trường hợp thông tin chủ phương tiện trên hệ thống đăng ký xe trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo mô hình chính quyền 2 cấp; hơn 3,8 triệu trường hợp không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo mô hình chính quyền 2 cấp. Tuy nhiên gần 8 triệu trường hợp trên chưa được "làm sạch".

Hiện cơ quan chức năng của thành phố đang triển khai làm sạch một khối lượng dữ liệu rất lớn, gồm gần 8 triệu dữ liệu phương tiện và khoảng 130.000 dữ liệu giấy phép lái xe. Trong số này, có hơn 27.000 trường hợp phương tiện đã hết niên hạn sử dụng hoặc không còn lưu hành.

Đến nay, thông qua ứng dụng iHanoi, người dân đã gửi lên hệ thống hơn 160.000 dữ liệu liên quan đến phương tiện và giấy phép lái xe, trong đó có khoảng 70.000 dữ liệu giấy phép lái xe và hơn 81.600 dữ liệu phương tiện.

Theo cơ quan chức năng, việc rà soát, làm sạch dữ liệu có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp của người dân đối với phương tiện.

Đồng thời việc làm sạch dữ liệu góp phần giảm thiểu rủi ro pháp lý trong các trường hợp xe đã mua bán nhưng chưa sang tên, hoặc người dân đang sử dụng phương tiện không đứng tên mình.

Dữ liệu phương tiện nếu được cập nhật đầy đủ, chính xác sẽ góp phần hạn chế tranh chấp, đặc biệt trong các vụ tai nạn giao thông, vi phạm hành chính hoặc các vụ việc liên quan đến công tác điều tra, xử lý khi phương tiện chưa xác định đúng chủ sử dụng.